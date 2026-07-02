Com a volta do frio, veja onde tomar sopas e caldos com até 40% de desconto

Para quem busca boas opções de comida quente e ainda quer economizar neste inverno, o Circuito Bom Gourmet de Inverno tem diversos participantes que oferecem os descontos nestes pratos. Até o dia 26 de julho, acontece a terceira edição do festival que reúne bares, restaurantes, cafeterias e diferentes operações gastronômicas da capital paranaense com descontos especiais durante toda a temporada.

Para as seis semanas, os estabelecimentos participantes selecionaram entre quatro e seis itens dos próprios cardápios para integrar o festival, com descontos que variam entre 20% e 80%, sem cupom, sem código e sem cadastro — é chegar, pedir e aproveitar.

Entre as opções participantes estão clássicos franceses, receitas árabes, especialidades peruanas, ensopados espanhóis, sopas tradicionais brasileiras e diferentes versões de lámen e ramen. Os descontos em sopas e caldos chegam a 40% em pratos que vão desde a tradicional sopa de cebola gratinada até caldos com frutos do mar, carnes e especiarias.

A ação também integra a estratégia de promoção turística do Curitiba Turismo (Ctur), por meio da marca Partiu Curitiba, que busca posicionar a gastronomia como uma das principais experiências para quem visita a capital.

Confira a lista de participantes que oferecem caldos e sopas com descontos do Circuito Bom Gourmet de Inverno

Al Sultan (unidades Água Verde, Bairro Alto, Ecoville e Juvevê) – 20% off

Combo Inverno – uma entrada que pode ser bolinho chancliche ou coxinha árabe. Acompanha duas sopas kudra (sopa e carne com legumes e especiarias árabes) e 2 taças de vinho.

Bar e Praça do Victor – 20% off

Sopa Leão Veloso – Peixe, siri, camarões-sete-barbas, lulas e mariscos em uma releitura da clássica bouillabaisse francesa. Serve duas pessoas.

Casa de Tia Empório e Bistrô – 20% off

Sopa de Músculo, Canja ou Mandioquinha com bacon e alho-poró – Acompanha cestinha de torradas e parmesão.

Chõ Street Food (unidades Batel, Juvevê e São Braz) – 30% off

Shoyu Ramen – Caldo tonkotsu, molho à base de shoyu, moyashi, alho-poró, chashu, guioza de porco, naruto, cebolinha, hanjuku tamago, nori e gotas de óleo negro.

Croi To Go – 30% off

Sopa de Cebola – Sopa de cebola com queijo gratinado e torradinhas de croissant.

Culinária da Espanha (na Feira de Inverno da Praça Osório) – 20% off

Puchero – ensopado tradicional da Espanha preparado com cortes de carne bovina e frango, legumes e chouriço, resultando em um caldo rico e saboroso para os dias frios.

Marie Vin e Bistro – 40% off

Soupe à l’Oignon Feuilletée – Caldo cremoso de cebolas caramelizadas, queijo gratinado e cobertura de massa folhada dourada e crocante.

Polenta Crémeuse aux Champignons Truffés – Polenta cremosa com mix de cogumelos salteados e notas de trufas negras.

Scavollo – 20% off

Cappelletti in Brodo – Caldo de legumes com batata, frango desfiado, salsinha, cappelletti de frango e focaccia Scavollo.

QCeviche – 30% off

Sopa Criolla – Sopa tradicional da costa peruana, feita com cubos de mignon, cebola, tomate, pimenta dos Andes, macarrão cabelo de anjo e ovo pochê.

Vivá Você Saudável – 20% off

Lámen Mignon Suíno – Mignon suíno, macarrão, vagem, moyashi, cenoura, ovo, gengibre, cebolinha e caldo especial da casa.

Mais detalhes no site do Circuito