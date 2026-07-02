Nova vacina Pneumo 20 em Curitiba: tudo o que precisa saber antes de levar as crianças

Curitiba começou a aplicar a nova vacina Pneumo 20 nesta quarta-feira (1º). Incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em junho, o imunizante protege contra a bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves, como pneumonia, meningite e infecções generalizadas, responsáveis por internações, sequelas e mortes.

As doenças causadas pelo pneumococo estão entre as principais causas de mortalidade infantil por enfermidades preveníveis, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Na rede particular, cada dose da Pneumo 20 custa, em média, mais de R$ 500.

Pelo SUS, os pais poderão levar as crianças para iniciar ou completar a vacinação de forma gratuita. Quem já iniciou a imunização na rede particular também pode tomar as próximas doses na rede pública. Os estoques da capital paranaense contam, atualmente, com 13,8 mil doses de vacina Pneumo 10 e 3,7 mil doses da Pneumo 20.

Confira, a seguir, seis pontos importantes antes de levar as crianças para tomar a nova vacina:

Quem pode tomar a vacina?

Com a inclusão da Pneumo 20 no SUS, a vacina passa a ser oferecida para crianças de até 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal. Em Curitiba, nesta primeira etapa, poderão receber o imunizante crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com esquema incompleto ou que tenham condições clínicas especiais.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) também prevê a vacinação de povos indígenas com mais de 5 anos que nunca receberam vacina pneumocócica conjugada, idosos com 60 anos ou mais acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). Esses grupos serão contemplados após o esgotamento dos estoques das vacinas Pneumo 13 e Pneumo 23.

Onde tomar a vacina?

Em Curitiba, a Pneumo 20 estará disponível em todas as unidades de saúde. No entanto, UBS Ouvidor Pardinho será a única a não aplicar. A capital conta com 109 unidades básicas de saúde distribuídas pelas dez regionais. Os horários de atendimento podem ser consultados no site da Prefeitura.

A vacina contém a bactéria viva?

Não. A Pneumo 20 não contém a bactéria viva nem inteira. Segundo a fabricante Pfizer, ela é uma vacina conjugada, ou seja, inclui apenas partes específicas da bactéria, que são os sacarídeos (açúcares) retirados da cápsula de 20 sorotipos diferentes do pneumococo.

Esses açúcares são ligados (conjugados) a uma proteína transportadora. Em suma, o imunizante serve para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e criar memória de defesa contra a bactéria real, sem causar a doença.

Qual é a diferença entre Pneumo 10 e Pneumo 20?

A principal diferença está na quantidade de sorotipos da bactéria contra os quais elas protegem. Enquanto a Pneumo 10 oferece proteção contra dez sorotipos, a Pneumo 20 protege contra vinte, ampliando a cobertura contra diferentes variantes do pneumococo e reduzindo o risco de doenças graves.

Quem tomou Pneumo 10 pode receber Pneumo 20?

Depende. Crianças que já completaram o esquema vacinal com a Pneumo 10, ou seja, tomaram duas doses mais o reforço, não precisam receber a Pneumo 20.

Para quem ainda está em vacinação, o Ministério da Saúde prevê um esquema de transição. Crianças que iniciarem agora a vacinação receberão a primeira dose da Pneumo 20 aos 2 meses. Aos 4 meses, a criança poderá receber a segunda dose com a Pneumo 10 enquanto houver estoque. Já o reforço, aos 12 meses, será com a Pneumo 20.

As crianças que receberam a Pneumo 13 ou a Pneumo 15 também poderão completar o esquema vacinal com a Pneumo 20 pelo SUS, desde que respeitem os intervalos mínimos entre as doses.

A vacina pode causar reações?

Sim. Como qualquer vacina e medicamento, a Pneumo 20 pode provocar reações leves e passageiras. As mais comuns são dor, vermelhidão, inchaço ou endurecimento no local da aplicação, além de febre, sonolência e irritabilidade.

Caso a criança apresente sintomas intensos ou reações incomuns após a vacinação, a orientação é procurar atendimento médico.

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