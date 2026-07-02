Agenda cultural Curitiba hoje: shows, comédia e festival gastronômico

Esta quinta-feira (02) reserva uma programação cultural intensa e diversificada em Curitiba, com destaque para a música de renome nacional e atrações que misturam arte internacional e humor. O grande destaque do dia é o encerramento de um importante festival cultural internacional e apresentações eruditas e de comédia pela capital.
Shows e Festivais Culturais
- Festival CAIXA Ano Cultural Brasil–China 2026: Último dia deste intercâmbio cultural na cidade, com apresentações musicais especiais que unem as tradições do Brasil e da China. O cantor, ator, diretor e dramaturgo cearense Silvero Pereira apresenta “Um Palco para Sonhar: uma jornada entre o sertão e às artes”, show poético acústico com repertório de Belchior e forró, e convida o musicista de jazz chinês Ren Yuqing.
- Horário: 20h.
- Onde: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
- Custo: Entrada gratuita (ingressos distribuídos na bilheteria 1 hora antes).
- Horário: 20h.
- Onde: Paróquia Nossa Senhora Medianeira (Av. Anita Garibaldi, 2510 – Boa Vista).
- Concerto nas Igrejas – Orquestra de Câmara de Curitiba: Apresentação erudita clássica sob a direção musical de Winston Ramalho.
- Vale da Música: Apresentações instrumentais ao vivo no palco flutuante. Programação: Daniel Migliavacca Duo (Choro/MPB, das 10h às 12h30); Fernando Rivabem Trio (Jazz/Bossa Nova, das 12h40 às 15h10); Douglas da Rosa Duo (das 15h20 às 17h50).
Comédia e Stand-up
- “Vamo vê se é bom?”: Show de humor com Lucas Alves, fenômeno da internet conhecido por suas esquetes e piadas sobre o universo automotivo e de carros.
- Horário: 20h30.
- Onde: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835 – Alto da Rua XV).
- Ingressos aqui
Gastronomia e Festivais de Inverno
- Feira de Inverno da Praça Osório: Reúne barracas com artesanato, cachecóis, decorações e comidas típicas da estação, como quentão, pinhão e espetinhos.
- Horário: Das 10h às 21h.
- Onde: Praça Osório (Centro).
- Circuito de Inverno Bom Gourmet: Festival gastronômico que reúne bares, restaurantes e cafeterias em Curitiba, oferecendo descontos de 20% a 80% em pratos selecionados. Não precisa de voucher, basta ir ao local participante.
- Festival do Camarão e Open Wine: Jantar harmonizado ideal para casais.
- Horário: A partir das 19h.
- Onde: La Mia Cucina (Rua Paulo Graeser Sobrinho, 1124 – Mercês).
Feiras de Negócios e Exposições
- Expo Build Curitiba 2026: Primeiro dia da feira de inovação, arquitectura e engenharia com foco em atualização técnica e construção civil.
- Onde: Expo Build Curitiba.