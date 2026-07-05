Sem colônia de férias? Cinco atividades de até R$ 5 para levar as crianças

Com o início das férias escolares, muitos pais buscam alternativas para entreter as crianças sem precisar recorrer às tradicionais colônias de férias. Em Curitiba, o mês de julho oferece diversas opções para reunir a família e aproveitar o tempo livre com atividades que cabem no bolso.

Shoppings, parques e espaços culturais prepararam uma programação especial voltada ao público infantil, com atrações que estimulam a criatividade e a imaginação. Entre as opções estão oficinas temáticas, exposições de dinossauros gigantes, um parque inspirado no universo dos piratas, brincadeiras interativas e atividades ao ar livre. Muitas delas são gratuitas, enquanto outras têm ingressos com preços acessíveis.

As atrações acontecem durante todo o mês de julho, com eventos diários e programações especiais nos fins de semana. Confira, a seguir, cinco passeios para aproveitar as férias escolares com as crianças em Curitiba.

Shopping AguaVerde

O Shopping AguaVerde promove uma programação gratuita de férias durante todo o mês de julho. Nos dias 11 e 25 de julho, haverá a atividade “Futebol Maluco”, enquanto o dia 18 será dedicado à oficina “Desenhando Personagens”. As inscrições são realizadas no local a partir das 13h30, com quatro sessões ao longo da tarde e capacidade para até 20 crianças por turma.

Local: Avenida República Argentina, nº 765, no bairro Água Verde

Horário: inscrições a partir das 13h30 no mesmo dia; quatro sessões ao longo da tarde

Valor: gratuito

Museu da Vida

O Museu da Vida oferece entrada gratuita para crianças até seis anos e programação especial por R$ 5. Os ingressos são limitados e devem ser reservados antecipadamente pelo site do museu. A iniciativa permite que as famílias conheçam as atrações do espaço sem custo durante o período de férias.

Local: Rua Santo Antônio, nº 400, no bairro Rebouças

Horário: de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, demais dias das 9h às 17h

Valor: R$ 5 por atividade

Parque de Dinossauros

A Família Madalosso recebe, durante todo o mês de julho, uma exposição gratuita com 20 esculturas de dinossauros gigantes espalhadas pelo estacionamento. Entre os destaques estão um Braquiossauro de cerca de 10 metros de altura e um Tiranossauro Rex de sete metros. Nos fins de semana também há oficinas de dinossauros de pelúcia e pintura facial, mas essas atividades são pagas.

Local: Avenida Manoel Ribas, nº 5875, no bairro Santa Felicidade

Horário: exposição aberta diariamente até 31 de julho; oficinas aos sábados e domingos, das 11h às 15h30

Valor: exposição gratuita com atividades complementares a partir de R$ 15

Exposição LEGO

O Pátio Batel recebe a experiência gratuita LEGO Pet Day Care, que convida crianças de 18 meses a 12 anos a criarem animais de estimação com peças LEGO. A atividade tem duração aproximada de 25 minutos e permite que os participantes montem o pet, acessórios e um ambiente para ele. Ao final, cada criança leva um passaporte personalizado com a foto da criação. A participação é gratuita, mediante agendamento antecipado.

Local: Avenida do Batel, nº 1868, no bairro Batel

Horário: até 2 de agosto, diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30)

Valor: gratuito, com agendamento prévio pelo site

Parquinho do Pirata Zulmiro

O parquinho temático do Pirata Zulmiro, no Bosque Gutierrez, é uma das opções gratuitas para as férias de julho em Curitiba. Voltado principalmente para crianças de até dez anos, o espaço reúne brinquedos inspirados na pirataria e no fundo do mar, como um grande barco pirata, além de piso emborrachado e áreas separadas para diferentes faixas etárias. O bosque também conta com uma quadra de grama natural para futebol.

Local: Rua Engenheiro Rômulo Gutierrez, no bairro Vista Alegre

Horário: funcionamento 24h

Valor: gratuito