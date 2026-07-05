Sem colônia de férias? Cinco atividades de até R$ 5 para levar as crianças

Com o início das férias escolares, muitos pais buscam alternativas para entreter as crianças sem precisar recorrer às tradicionais colônias de férias. Em Curitiba, o mês de julho oferece diversas opções para reunir a família e aproveitar o tempo livre com atividades que cabem no bolso.
Shoppings, parques e espaços culturais prepararam uma programação especial voltada ao público infantil, com atrações que estimulam a criatividade e a imaginação. Entre as opções estão oficinas temáticas, exposições de dinossauros gigantes, um parque inspirado no universo dos piratas, brincadeiras interativas e atividades ao ar livre. Muitas delas são gratuitas, enquanto outras têm ingressos com preços acessíveis.
As atrações acontecem durante todo o mês de julho, com eventos diários e programações especiais nos fins de semana. Confira, a seguir, cinco passeios para aproveitar as férias escolares com as crianças em Curitiba.
Shopping AguaVerde
O Shopping AguaVerde promove uma programação gratuita de férias durante todo o mês de julho. Nos dias 11 e 25 de julho, haverá a atividade “Futebol Maluco”, enquanto o dia 18 será dedicado à oficina “Desenhando Personagens”. As inscrições são realizadas no local a partir das 13h30, com quatro sessões ao longo da tarde e capacidade para até 20 crianças por turma.
Local: Avenida República Argentina, nº 765, no bairro Água Verde
Horário: inscrições a partir das 13h30 no mesmo dia; quatro sessões ao longo da tarde
Valor: gratuito
Museu da Vida
O Museu da Vida oferece entrada gratuita para crianças até seis anos e programação especial por R$ 5. Os ingressos são limitados e devem ser reservados antecipadamente pelo site do museu. A iniciativa permite que as famílias conheçam as atrações do espaço sem custo durante o período de férias.
Local: Rua Santo Antônio, nº 400, no bairro Rebouças
Horário: de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, demais dias das 9h às 17h
Valor: R$ 5 por atividade
Parque de Dinossauros
A Família Madalosso recebe, durante todo o mês de julho, uma exposição gratuita com 20 esculturas de dinossauros gigantes espalhadas pelo estacionamento. Entre os destaques estão um Braquiossauro de cerca de 10 metros de altura e um Tiranossauro Rex de sete metros. Nos fins de semana também há oficinas de dinossauros de pelúcia e pintura facial, mas essas atividades são pagas.
Local: Avenida Manoel Ribas, nº 5875, no bairro Santa Felicidade
Horário: exposição aberta diariamente até 31 de julho; oficinas aos sábados e domingos, das 11h às 15h30
Valor: exposição gratuita com atividades complementares a partir de R$ 15
Exposição LEGO
O Pátio Batel recebe a experiência gratuita LEGO Pet Day Care, que convida crianças de 18 meses a 12 anos a criarem animais de estimação com peças LEGO. A atividade tem duração aproximada de 25 minutos e permite que os participantes montem o pet, acessórios e um ambiente para ele. Ao final, cada criança leva um passaporte personalizado com a foto da criação. A participação é gratuita, mediante agendamento antecipado.
Local: Avenida do Batel, nº 1868, no bairro Batel
Horário: até 2 de agosto, diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30)
Valor: gratuito, com agendamento prévio pelo site
Parquinho do Pirata Zulmiro
O parquinho temático do Pirata Zulmiro, no Bosque Gutierrez, é uma das opções gratuitas para as férias de julho em Curitiba. Voltado principalmente para crianças de até dez anos, o espaço reúne brinquedos inspirados na pirataria e no fundo do mar, como um grande barco pirata, além de piso emborrachado e áreas separadas para diferentes faixas etárias. O bosque também conta com uma quadra de grama natural para futebol.
Local: Rua Engenheiro Rômulo Gutierrez, no bairro Vista Alegre
Horário: funcionamento 24h
Valor: gratuito