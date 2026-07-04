Ciclone traz chuvas e frio severo ao Paraná nos próximos dias

A partir de segunda-feira (6), a formação de um ciclone extratropical no oceano, na altura da Argentina, voltará a mudar o tempo no Paraná. Embora o sistema não avance diretamente sobre o estado, ele favorecerá a formação de uma nova frente fria, trazendo chuva, queda nas temperaturas e condições para geada em diversas regiões, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nos últimos dias, o avanço de massas de ar polar já provocou mudanças significativas no tempo no Sul do país. No Paraná, temporais com granizo atingiram várias cidades e um tornado de categoria F2 foi confirmado em Reserva, nos Campos Gerais. Na Argentina, a onda de frio derrubou as temperaturas para até -14 ºC e provocou neve em áreas da província de Buenos Aires.

Com a influência do ciclone, uma nova frente fria avança pelo Paraná na segunda-feira. As regiões Oeste e Sudoeste devem concentrar os maiores volumes de chuva. Na sequência, a entrada de uma nova massa de ar frio derruba novamente as temperaturas, favorecendo a formação de geadas a partir de terça-feira (7), principalmente nas cidades da região Sul e na divisa com Santa Catarina.

Para quarta-feira (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para geada. O aviso abrange municípios dos Campos Gerais, da Região Metropolitana de Curitiba e áreas próximas às fronteiras com Santa Catarina e a Argentina.

Amplitude térmica de 10ºC no Leste

Em Curitiba, a chuva deve se concentrar na segunda-feira. A partir de terça, o tempo fica mais firme, mas as temperaturas voltam a cair. A mínima prevista é de 6 ºC, enquanto a máxima pode chegar a 21 ºC, resultando em uma amplitude térmica superior a 10 ºC ao longo do dia.

No Litoral, a instabilidade permanece durante o início da semana, embora as temperaturas continuem mais elevadas, com mínimas acima de 10 ºC.

Já nos Campos Gerais, Guarapuava está entre as cidades com maior probabilidade de registrar geada entre terça e quarta-feira. A previsão indica temperatura mínima de 3 ºC, com possibilidade de formação de geada nas primeiras horas da manhã.