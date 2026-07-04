MPPR denuncia médico que teria abusado de adolescente de 16 anos durante exame

O médico José Roberto Jacomel, de 75 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) nesta quinta-feira (2) pelos crimes de violação sexual mediante fraude e importunação sexual. Ele atuava em uma clínica no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo a denúncia, os delitos ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

A vítima foi uma adolescente de 16 anos, que trabalhava no mesmo hospital. Ela fez a denúncia para autoridades competentes e fez o boletim de ocorrência. Logo depois da primeira indiciação, pela Polícia Civil, Jacomel foi demitido, mas continuou frequentando a clínica. A vítima pediu uma medida protetiva contra ele, que já foi concedida.

Segundo a denúncia apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça de Pinhais, os abusos ocorreram durante um exame ginecológico realizado pelo denunciado na vítima, durante o horário de expediente. Segundo o B.O. registrado pela família, houve uma outra situação em que o médico a abraçou e tentou beijá-la.

O processo tramita em sigilo e, por esta razão, não foi possível contatar a defesa do médico. O Conselho Regional de Medicina (CRM-PR) instaurou uma sindicância para apurar a conduta do profissional, que também corre sob sigilo.

As sanções previstas pelo CRM vão desde uma advertência confidencial, podendo chegar a cassação do exercício profissional.