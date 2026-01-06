Circuito Off da Oficina de Música 2026 leva shows a 21 bares de Curitiba em janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Circuito Off, uma das programações mais tradicionais da Oficina de Música de Curitiba, começa nesta quarta-feira (07/01) em 21 bares e restaurantes da cidade, além do palco flutuante da Ópera de Arame. Até 17 de janeiro, artistas locais e professores da 43ª edição da Oficina se apresentarão diariamente nesses espaços.

Criado há mais de 20 anos, o Circuito Off visa promover novos artistas, aproximar o público da música brasileira e estimular trocas entre músicos, alunos e professores da Oficina. Os estabelecimentos participantes podem cobrar couvert artístico durante as apresentações.

Este ano, a programação da Oficina também incluirá shows na Rua da Música, novo palco do festival localizado no Parque Jaime Lerner, entre a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame. Serão 10 apresentações neste polo cultural e gastronômico inaugurado no ano passado.

A programação completa do Circuito Off está disponível no Guia Curitiba. É recomendado confirmar detalhes diretamente com cada local por meio dos contatos informados no guia.