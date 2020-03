O Cine Azul já está fazendo parte do calendário mensal do Cinesystem do Shopping Curitiba. Em março, a nova sessão do projeto inclusivo para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) acontece neste sábado (14), às 11 horas.

O filme escolhido é Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, da Disney Pixar. A animação conta a história de dois irmãos adolescentes que embarcam em uma missão para descobrir se ainda há um pouco de mágica por aí. O projeto conta com alguns diferenciais como som mais baixo, luzes pouco acessas e liberdade para circular na sessão.

Os ingressos para a quarta edição do Cine Azul podem ser comprados na bilheteria do cinema e também online pelo site www.cinesystem.com.br . O preço varia entre R$ 15,36 (meia) e a inteira R$ 27,36.

Serviço

Quarta Edição Cine Azul

Quando: 14 de março (sábado), às 11 horas

Onde: Cinesystem Shopping Curitiba (Piso L4) – Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Ingressos à venda na bilheteria do cinema e pelo site www.cinesystem.com.br