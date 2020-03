Seis donos de cervejarias que fazem parte da Rota da Cerveja de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, se uniram para driblar a queda nas vendas durante a pandemia do coronavírus. Eles passam a oferecer suas cervejas artesanais, dos mais variados tipos, com frete grátis e sem cobrar a embalagem.

“Fizemos um negócio bem simples. Nos juntamos e vamos dividir os custos. Nos encontramos e pensamos que esta era uma boa maneira de nso conectar com os clientes, que não podem sair de casa, mas precisam tomar uma cerveja boa”, disse Cadu Lopes, da cervejaria Don Gentilis.

Além da Don Gentilis, participam também da iniciativa a Cervejaria 365, Coice da Mula Cervejaria, Monkeys Bera, Cervejaria Oner e a cervejaria Ovelha. Cada uma conta com um cardápio diferente da outra, mas a vontade de superar as dificuldades da quarentena é comum a todos os empresários.

“Somos amigos, temos uma associação e frequentamos um a cervejaria do outro. Então surgiu a ideia de fazer esse vídeo até para nos apresentarmos para nossos clientes e mostrar que estamos unidos, jogando um olhar diferente nas dificuldades e vendo as oportunidades”, acrescentou Cadu. Veja o vídeo!

A seguir o contato de todas as cervejarias participantes. Clicando no nome, você vai para o perfil delas no Facebook.

Ovelha Cervejaria: (41) 9 9999-6663.

Monkey’s Bera: (41) 9 9663-0348.

Oner Cervejaria Artesanal: (41) 9 9940-9564.

Cervejaria 365: (41) 9 9632-5607.

Coice de Mula Cervejaria: (41) 9 8807-4037.

Don Gentilis: (41) 9 9950-2185 / (41) 9 9689-7761.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇