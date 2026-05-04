Categoria inédita Sabor do Bairro estreia no Bom Gourmet: vote

A Tribuna do Paraná, pelo terceiro ano consecutivo, é parceira do Prêmio Bom Gourmet – a maior premiação de gastronomia o Sul do país. Com processos transparentes, com credibilidade e democráticos, a premiação anual elege os melhores estabelecimentos, com vencedores anunciados numa grande festa.
Unidos na proposta de fortalecer sempre o mercado gastronômico, desde os grandes restaurantes aos pequenos negócios, a Tribuna do Paraná e o Bom Gourmet vão homenagear os estabelecimentos que cativaram o público e fizeram história pelos bairros de Curitiba – Sabor do Bairro. A escolha dos homenageados vai contar com a ajuda do público.
Nesta 16ª edição do Prêmio Bom Gourmet, o turismo ganhou força com tema “O Sabor é o Destino“. Nesse sentido, a gastronomia vira protagonista na escolha de roteiros, na geração de fluxo e na valorização de experiências que fazem as pessoas se deslocarem.
A Tribuna do Paraná, através das colunas Rango Barateza e Caçador de Boteco, abraçou a proposta de explorar Curitiba e em 2026 assina a categoria “Sabor do Bairro”. Foram escolhidos 23 lugares especiais espalhados por diferentes bairros da cidade, e que já foram reportagens nas colunas assinadas pelos jornalistas Eloá Cruz e Gustavo Marques.
Confira a lista dos indicados:
- Aero Lanches – Bacacheri
- Armazém Santos – São Braz
- Bar do Cardoso – Cidade Industrial de Curitiba
- Bar do Morango – Boa Vista
- Bar Otelo – Centro
- Bodega – Santa Felicidade
- Boteco do Bolacha – Bairro Alto
- Casa dos Polacos – Boqueirão
- Casa Velha – Abranches
- Crepe da Iraci – Cabral
- Daniel e Xixo – Hugo Lange
- Essen Biergarten – Centro Cívico
- KS Espetinhos – Vila Izabel
- Kuka Comida Caseira – Fazendinha
- La Santa – São Francisco
- Lá no Portuga – Água Verde
- Mega Lombada – Pilarzinho
- Paparico Gastrobar – Boa Vista
- Redneck – Bacacheri
- Restaurante Imperial – Centro
- Restaurante Trevão – CIC
- San Remo Assados – Seminário
- Schnaps – Vista Alegre
A votação da categoria Sabor do Bairro – Tribuna do Paraná e a etapa de indicação para todas as outras categorias participantes do Prêmio Bom Gourmet iniciaram nesta segunda-feira (4) e vão até dia 24 e maio. Os cinco mais votados da categoria serão revelados na festa da premiação, que acontece no dia 4 de agosto, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.