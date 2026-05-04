Parceria com a Tribuna

Categoria inédita Sabor do Bairro estreia no Bom Gourmet: vote

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 04/05/26 16h13
Imagem gerada por IA.

A Tribuna do Paraná, pelo terceiro ano consecutivo, é parceira do Prêmio Bom Gourmet – a maior premiação de gastronomia o Sul do país. Com processos transparentes, com credibilidade e democráticos, a premiação anual elege os melhores estabelecimentos, com vencedores anunciados numa grande festa.

Unidos na proposta de fortalecer sempre o mercado gastronômico, desde os grandes restaurantes aos pequenos negócios, a Tribuna do Paraná e o Bom Gourmet vão homenagear os estabelecimentos que cativaram o público e fizeram história pelos bairros de Curitiba – Sabor do Bairro. A escolha dos homenageados vai contar com a ajuda do público. Faça o login e vote aqui.

+ Leia mais

Nesta 16ª edição do Prêmio Bom Gourmet, o turismo ganhou força com tema “O Sabor é o Destino“. Nesse sentido, a gastronomia vira protagonista na escolha de roteiros, na geração de fluxo e na valorização de experiências que fazem as pessoas se deslocarem.

A Tribuna do Paraná, através das colunas Rango Barateza e Caçador de Boteco, abraçou a proposta de explorar Curitiba e em 2026 assina a categoria “Sabor do Bairro”. Foram escolhidos 23 lugares especiais espalhados por diferentes bairros da cidade, e que já foram reportagens nas colunas assinadas pelos jornalistas Eloá Cruz e Gustavo Marques.

Confira a lista dos indicados:

  • Aero Lanches – Bacacheri
  • Armazém Santos – São Braz
  • Bar do Cardoso – Cidade Industrial de Curitiba
  • Bar do Morango – Boa Vista
  • Bar Otelo – Centro
  • Bodega – Santa Felicidade
  • Boteco do Bolacha – Bairro Alto
  • Casa dos Polacos – Boqueirão
  • Casa Velha – Abranches
  • Crepe da Iraci – Cabral
  • Daniel e Xixo – Hugo Lange
  • Essen Biergarten – Centro Cívico
  • KS Espetinhos – Vila Izabel
  • Kuka Comida Caseira – Fazendinha
  • La Santa – São Francisco
  • Lá no Portuga – Água Verde
  • Mega Lombada – Pilarzinho
  • Paparico Gastrobar – Boa Vista
  • Redneck – Bacacheri
  • Restaurante Imperial – Centro
  • Restaurante Trevão – CIC
  • San Remo Assados – Seminário
  • Schnaps – Vista Alegre

A votação da categoria Sabor do Bairro – Tribuna do Paraná e a etapa de indicação para todas as outras categorias participantes do Prêmio Bom Gourmet iniciaram nesta segunda-feira (4) e vão até dia 24 e maio. Os cinco mais votados da categoria serão revelados na festa da premiação, que acontece no dia 4 de agosto, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google