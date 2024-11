Caso de piloto desaparecido há 38 anos no Paraná vira série de podcast na Globo

A sétima temporada do podcast ‘Projeto Humanos’, ‘O Piloto’, acaba de estrear na Globo com os dois primeiros episódios já disponíveis. O novo projeto do jornalista, escritor e professor Ivan Mizanzuk se debruça sobre a história de Ilo Rodrigues, ex-chefe da delegacia do Ministério da Agricultura em Foz do Iguaçu. Piloto nas horas vagas, ele desapareceu em dezembro de 1986, ano em que havia comprado um avião próprio. Na ocasião, tudo indica que ele iria para Curitiba passar o final do ano com o filho, mas o avião nunca chegou à capital.

Até hoje, a família guarda uma caixa cheia de documentos e informações com variadas suspeitas sobre o caso. Mas o que aconteceu de fato com Ilo? Qual é a razão para ele nunca ter sido encontrado? Essas e outras questões são analisadas ao longo da série em áudio, que vai em busca de respostas para tantas lacunas acumuladas em quase 40 anos.

Mizanzuk teve acesso à história de Ilo pela primeira vez no final de 2023, trazida por uma colega que dava aulas na mesma universidade que ele, em Curitiba. “Ela disse que tinha um caso para contar que envolvia o desaparecimento de um piloto, da família de um ex-dela. E o mais curioso de tudo, ele desapareceu e ninguém sabia o que havia ocorrido”.

O primeiro encontro entre o Ivan e a família Rodrigues ocorreu em agosto de 2023, e reuniu a dona Wanda e Cassiano — ex-esposa e filho de Ilo Rodrigues. “Ela me mostrou uma caixa repleta de documentações e eu me encantei com o caso… Na caixa, havia uma grande quantidade de recortes de jornais antigos que não são encontrados atualmente. A grande força dessa história é que ela não é lembrada, nunca foi contada, mas permanece muito forte entre os familiares”, diz Ivan, ao analisar a cronologia dos fatos.

O episódio de estreia conta o desaparecimento do Ilo Rodrigues, que sumiu em 27 de dezembro de 1986. O combinado é que ele iria para Curitiba passar o final de ano com a família, que morava na capital. Cassiano tinha 12 anos e esperava comemorar com o pai, mas isso não aconteceu. Poucos dias depois, Wanda recebeu a ligação de uma pessoa próxima, que perguntava se ele estaria com eles. A partir daquele momento, ela começou a se preocupar. Após avisar que ele não chegou, o colega lhe contou: ‘Ilo desapareceu’.

“Ilo era muito amado pela família. Todos sentiam que, apesar de ter uma alma rebelde, era uma excelente pessoa. E talvez seja por isso que se assustaram com tudo o que apareceu após seu desaparecimento”, finaliza Ivan Mizanzuk, ao trazer uma investigação profunda sobre o caso, incluindo novos olhares sobre esse desaparecimento.

Disponível na globo.com/podcasts e nas plataformas de áudio, ‘O Piloto’ tem oito episódios, com novas publicações às quintas-feiras e é produzido pelo Estúdio 42. No lançamento, o público já consegue ouvir os dois primeiros episódios, sendo o restante veiculado um a cada semana. O podcast integra o Projeto Humanos, que reúne outras seis temporadas de séries investigativas assinadas por Ivan Mizanzuk que envolvem revelações de histórias reais, incluindo true crimes de grande sucesso como ‘O Caso Evandro’ e ‘O Caso Leandro Bossi’. Para ouvir o primeiro e o segundo episódios de ‘O Piloto’, clique aqui.

Entrevista com Ivan Mizanzuk, idealizador e apresentador do podcast ‘O Piloto’:

Diferente dos últimos casos abordados pelo Projeto Humanos, o que você acha que mais vai surpreender os ouvintes referente à série em áudio?

Ivan Mizanzuk: Essa história resgata um pouco do espírito das primeiras temporadas do Projeto Humanos. Teremos um olhar mais profundo sobre as pessoas que aparecem. Além de todo o caso, que é fascinante e misterioso, será uma história que busca esse olhar mais atento às relações humanas.

Temos informações inéditas que serão reveladas no podcast?

Ivan Mizanzuk: Hoje é difícil você contar uma história real, que já não esteja com os seus traços espalhados pela internet. E dessa vez, acho que a gente conseguiu achar uma história totalmente nova, que a cada episódio será uma revelação total para os ouvintes. Toda história que eu produzo geralmente é feita com a intenção de resgatar e explicar alguma parte da história do Brasil que não é muito lembrada. Neste caso tão particular, eu consegui encontrar um pedaço da história nacional que pouca gente se recorda – ou mesmo tem noção que existiu.

Quais foram os desafios durante o processo de pesquisa e produção do podcast?

Ivan Mizanzuk: É um caso muito antigo, que já tem quase 40 anos, muita gente já faleceu, e tem muitos boatos que ficaram correndo durante esses anos. Fora isso, não tem muita informação na imprensa. Então, esses foram os meus maiores desafios, mas a parte mais legal da história é poder se dedicar a ela.