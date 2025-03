Carne de onça “japa” brinca com tradição de Curitiba e sabor oriental

A Carne de Onça é o único prato considerado Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba. Também já foi feito o depósito da documentação junto ao INPI para o reconhecimento da iguaria como Indicação Geográfica de Curitiba.

Para homenagear a cidade, e em comemoração ao aniversário da capital pelos seus 332 anos, o estrelado chef Jun Sakamoto incorporou no cardápio do Jun Sakamoto Casual o Tartar de Atum com uma apresentação bem parecida à tradicional carne de onça.

A receita, que leva carne bovina crua moída (geralmente patinho), servida sobre fatias de broa preta e coberta de cebola e cebolinha, é bem tradicional nos bares e botecos da capital paranaense. Neste prato comemorativo, No lugar da carne de boi, o chef usa o atum, e no lugar da broa, mandiopã.

“Somos um restaurante de culinária japonesa, mas fizemos uma releitura do prato, com uma apresentação parecida, para homenagear essa cidade linda, que nos acolheu de braços abertos”, enfatiza o chef.

Natural de Presidente Prudente, São Paulo, Jun Sakamoto é descendente de pai e mãe japoneses. Com 19 anos foi para Nova York e trabalhou como ajudante de cozinha – a primeira profissão que apareceu. E desde então nunca mais parou de trabalhar na área gastronômica, passando por restaurantes consagrados, tanto em Nova York quanto em São Paulo.

Em 2000, ele e a esposa resolveram abrir um negócio próprio: o restaurante Jun Sakamoto, em Pinheiros. Um espaço totalmente intimista e exclusivo, que lhe rendeu uma estrela no famoso Guia Michelin.

Em Curitiba o chef inaugurou no fim de 2024 o Jun Sakamoto Casual no ParkShopping Barigüi – uma proposta mais descontraída, com um restaurante que traz o que há de melhor na gastronomia japonesa com preços acessíveis.

O Jun Sakamoto Casual fica no ParkShopping Barigüi, piso L3, n.309.