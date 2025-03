21º Festival Bom Gourmet Curitiba começa nesta sexta (7)

Não vai dar nem tempo de ficar triste com o fim do carnaval: nesta sexta-feira (7), o Festival Bom Gourmet volta a Curitiba para sua 21ª edição — a primeira do ano e a que marca o início das celebrações pelos dez anos de evento. O festival vai contar com a participação de 75 restaurantes de 62 marcas.

Ao longo de pouco mais de três semanas, eles vão servir menus compostos por entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos de R$ 79,90, R$ 99,90 e R$ 119,90. O evento é patrocinado por Gold Food Service e Paganini.

Nesta edição, a lista de participantes traz, além de 16 novidades, casas especializadas em culinárias diversas, da mais brasileira às asiáticas, mas com características em comum: servir pratos de qualidade e proporcionar aos consumidores experiências únicas.

A Sacristia Restaurante

Afonso’s

Aish Baladi

Anarco Batel

Anarco Mercado Municipal

Armazém 71

Badida Barigui

Badida Sete

BaraQuias Jockey Plaza Shopping

BaraQuias Juvevê

BaraQuias Shopping Palladium

BaraQuias ParkShoppingBarigüi

Barceloneta Bar y Cocina (novo)

Barolo Trattoria ParkShoppingBarigüi

Barolo Trattoria Água Verde

Boi and Beer Cabral

Boi and Beer Mercês

Boi and Beer ParkShoppingBarigüi

Bull Prime Cabral

Bull Prime Pátio Batel

Bull Prime Batel

Café do Teatro (novo)

Cantina do Délio Batel

Cantina do Délio Itupava

Catanzaro | Radisson Hotel

Cenacolo Restaurantes & Eventos

Château de Gazon

Chez Margot

Choperia Arena Brahma (novo)

Coco Bambu ParkShoppingBarigüi

Coco Bambu Shopping Crystal

Curry Pasta

Domenico Restaurante (novo)

Donna Taça

Doppo Cucina

Ernesto Ristorante (novo)

Feér Cozinha Atemporal

Fun’iki Sushi + Rooftop

Garbo Restaurante (novo)

Grés Gastronomia e Empório

Gyoza Bar (novo)

Hard Rock Cafe Curitiba (novo)

Ícaro Casual Greek Food

Jardim Secreto

Katezzi Gastronomia (novo)

La Mafia Trattoria

La Vaca Steakhouse Shopping Mueller

La Vaca Steakhouse

L’Epicerie

Le Réchaud

Limoeiro Casa de Comidas

Luponero Restaurante

Malauí Gastronomia Saudável

Mangôo Restaurante

Mercearia Avenida (novo)

Mercearia Avenida ParkShoppingBarigüi (novo)

Mia Trattoria

Mukeka Restaurante

Ox Room Steakhouse

Paco Cocina y Bar

Pata Negra Bar y Cocina

Pecorino Bar & Trattoria

Pinot Wine Bar (novo)

Redwood Burger & Grill (novo)

Roister (novo)

Romeo Cucina

Spaccio RAR

Swadisht Cozinha Indiana

TAJ Bar Curitiba

Tapa Madre (novo)

Thai Garden Restaurante Thailandês

Ticiano | Quality Hotel

Tierra Del Fuego

Tuk-Tuk Comida Indiana e Tailandesa (novo)

Vindouro Restaurante

Os menus já estão disponíveis no app (Android | iOS) e no site do Festival. Além disso, é possível saber mais sobre eles no perfil do evento no Instagram. Alguns conteúdos já publicados apresentam os pratos principais à base de peixes e frutos do mar, assim como as casas especializadas em cozinha árabe, indiana, japonesa e tailandesa.

Junte & Troque

Assim como em edições anteriores, além de saborear deliciosas refeições e criar boas memórias, os consumidores poderão usar as notas fiscais de cada almoço ou jantar para juntar pontos e trocar por brindes — mas com novidade: no ano em que o Festival celebra seus dez anos, a campanha Junte & Troque vai permitir que os consumidores obtenham dois brindes ao mesmo tempo!*

O primeiro será uma caixa de Nhá Benta Tradicional (com três unidades de 90 g) da Kopenhagen Santa Felicidade. O segundo, um filtro de cerâmica oferecido pela Germer. Cada real gasto vale um ponto. Ao juntar 300 pontos, o consumidor pode ir até a Kopenhagen Santa Felicidade (Av. Manoel Ribas, 5966) e solicitar a troca pelos dois itens. A loja abre todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, das 10h às 19h30.

O brinde da Germer integra uma ação especial que vai durar o ano todo. O filtro é o primeiro item de um kit para café, que também terá bule e dois copos de cerâmica. Os demais itens serão brindes da campanha Junte&Troque do Circuito de Inverno 2025 e do 22º Festival Bom Gourmet, que será realizado em outubro.