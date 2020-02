O feriado de carnaval terá muitos bailes, festas e eventos para as crianças em Curitiba. Confira programação completa e não fique de fora!

Baile Infantil Curitibinha

No sábado (22) partir das 15h, a Marechal Deodoro será das crianças. O Baile Infantil Curitibinha da prefeitura de Curitiba terá muito samba, marchinhas e brincadeiras. Para participar, a recomendação dos organizadores é usar roupas ou fantasias confortáveis e não esquecer de tomar água.

Data: sábado (22)

Horário: das 15h às 17h

Local: Centro de Curitiba

Endereço: Rua Marechal Deodoro

Ingresso: gratuita

Baile de Carnaval na Biblioteca

Foto: Divulgação/AENPR.

A Biblioteca Pública do Paraná promove neste sábado (22) mais uma edição do Baile de Carnaval da Seção Infantil. A programação inclui desfile de fantasias, oficina de confecção de máscaras e uma sessão especial de contação de histórias. O evento acontece a partir das 10h, com entrada gratuita.

Baile de Carnaval para Crianças.

Data: sábado 22/02

Horário: 10h

Local: Seção Infantil da BPP – R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR. Gratuito.

Mais informações: (41) 3221-4962.

Bailinho PKB Kids Folia

Vem aí a nova edição do PkB Kids Folia para os pequenos. A folia será no ParkCultural no sábado (22) e domingo (23), das 14h às 18h. O PkB Kids Folia é gratuito e aberto para todas as famílias. Para garantir a presença nessa festa, é preciso retirar o convite no SAC.

Data: sábado (22) e domingo (23)

Horário: das 14h às 18h

Local: Park Shopping Barigui

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê

Ingresso: Entrada gratuita com apresentação de convite (Convites limitados para retirar no SAC do PKB).

Carnaval no Jockey Plaza

A folia está garantida no Jockey Plaza Shopping entre os dias 22 e 25 de fevereiro, das 14h30 às 18h30. Na praça de eventos B, bolhas de sabão gigantes e boa música vão animar os foliões no Carnabolhas: evento realizado em parceria com o Bubble System, projeto composto por música, interação com bolhas de sabão, brincadeiras de circo e bambolês.

Data: sábado (22) a terça-feira (25)

Horário: das 14h30 às 18h30

Local: Na praça de eventos B (acesso do estacionamento externo)

Endereço: Rua Konrad Adenauer, 370 – Tarumã

Ingresso: gratuito

Bailinho do Shopping Estação

Foto: Divulgação/Shopping Estação.

As famílias que estiverem em Curitiba podem curtir dois dias de festa gratuita e aberta ao público no Shopping Estação. No sábado (22) e domingo (23) acontece mais uma edição do tradicional bailinho de Carnaval. O público vai curtir e cantar muitas marchinhas junto com as bandas Garibaldinhos e Sacis (22) e com a estreia do Siricubloco (23). Além dos shows, as crianças poderão aproveitar o camarim de maquiagem e cabelo maluco e um animado cortejo pelos corredores do shopping.

Data: sábado (22) e domingo (23)

Horário: das 14h às 18h

Local: Praça de Eventos do Shopping Estação

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2.775 – Rebouças

Ingresso: gratuito

Carnaval no PolloShop

O PolloShop preparou oficinas carnavalescas e apresentações infantis que devem entreter as famílias. No sábado (22) e no domingo (23) as crianças poderão colocar a criatividade em prática ao customizarem suas próprias roupas de Carnaval, criarem fantasias e se pintarem com os personagens que mais gostam. Os “abadás” para customização devem ser trazidos pelos responsáveis.

Data: sábado (22) e domingo (23)

Horário: sábado das 12h e 18h e domingo das 14h e 20h

Local: Praça de alimentação do PolloShop

Endereço: Rua Camões, 601, Alto da Rua XV

Ingresso: Oficinas de customização, pintura e confecção de fantasias gratuitas

CarnaVale 2020

O Vale da Música, projeto inédito da Ópera de Arame, um dos mais bonitos cartões postais de Curitiba e que oferece música diariamente, das 10h às 18h em um Palco Flutuante inédito já está com a programação de Carnaval pronta! O CarnaVale terá início no dia 22 e se estende até o dia 25, com atrações para as famílias. Tem programação para os pequenos, música boa, animação para os adultos e até os cães são bem-vindos.

Data: sábado (22) a terça-feira (25)

Horário: das 10h às 18h

Local: Ópera de Arame

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches

Ingresso: R$10 inteira e R$5 a meia-entrada

Bailinho do Ventura Shopping

Para divertir os clientes que estiverem no em Curitiba neste fim de semana, o Ventura Shopping preparou um bailinho de Carnaval nos dias 22 e 23 de fevereiro. O evento gratuito vai acontecer no setor verde das 16 às 18h e será embalado pelo som da banda Casa Cantante.

Data: sábado (22) e domingo (23)

Horário: das 16h às 18h

Local: Setor Verde do Ventura Shopping

Endereço: R. Itacolomi, 292 – Portão

Ingresso: gratuito

Rialto Foliazinha 2020

A Rialto Villa Gastronômica promove a segunda edição de seu bailinho infantil de Carnaval em Curitiba. Chamada de Rialto Foliazinha 2020, a festa será realizada no domingo (23), na segunda-feira (24) e na terça-feira (25), entre 13h e 18h, com programação diversificada, decoração especial e entrada gratuita. A Rialto fica no pólo gastronômico de Santa Felicidade.

Data: de domingo (23) a terça-feira (25)

Horário: das 13h às 18h

Local: Rialto Villa Gastronômica

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5824 – Santa Felicidade

Ingresso: gratuito

Carnaval da SOUQ

Com vários dias de folia, o complexo gastronômico SOUQ Curitiba promete animar a cidade. O carnaval da SOUQ terá camarim de pinturas, concurso de fantasias e com muita animação para os foliões! O som fica por conta dos blocos Garibaldis e Sacis e o Grupo Baquetá. E ainda terá concurso de fantasias nas categorias: individual, bloquinho ou família. As inscrições podem ser feitas pelo direct do Instagram do SOUQ, pelo telefone (41) 99920-4553 ou na hora do evento.

Data: de sábado (22) a terça-feira (25)

Horário: das 11h às 23h

Local: SOUQ Curitiba

Endereço: Av. Iguaçu, 4399 – Vila Izabel

Ingresso: gratuito

CarnaKids no Crossroads

A criançada tem programa marcado no Crossroads no dia 24 de fevereiro, a partir das 14h, com o Carnakids. O evento, que conta com entrada gratuita, terá Espaço Kids com brincadeiras e muito rock n’roll para pequenos e adultos, com os grupos Rockids e Válvula Vapor, no Palco Thunder, e a banda F4T, no Palco Cross. Na gastronomia, opções para todos os gostos, com a ThunderPizza, fritas e doces especiais, disponíveis com valores a partir de R$15.

Data: segunda-feira (24)

Horário: a partir das 14h

Local: Bar Crossroads

Endereço: Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde

Ingresso: gratuito