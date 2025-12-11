Caravana de Natal da Coca-Cola ganha data em Curitiba com cinco caminhões temáticos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Curitiba no dia 23 de dezembro (terça-feira), a partir das 17h30, com o tradicional desfile de caminhões iluminados. O percurso começa na BR-277, entre os bairros Jardim Botânico e Uberaba, segue em direção ao Bacacheri, passa pelo Centro e retorna ao ponto inicial.

Nesta edição, a caravana será formada por cinco caminhões temáticos: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Cada veículo apresenta elementos visuais próprios, com luzes, projeções e trilha sonora que acompanham a passagem. O desfile também conta com a presença de uma bailarina e do casal Noel.

O trajeto será percorrido em velocidade reduzida, permitindo que as famílias acompanhem a apresentação. Confira, abaixo, o mapa de onde a caravana vai passar em Curitiba:

Trajeto da Caravana em Curitiba. Imagem: Divulgação

Na Região Metropolitana, o desfile também passará por Araucária, às 17/30, e por São José dos Pinhais, às 20h15, ambos no mesmo dia 23. Confira detalhes sobre o trajeto nesta cidades no site.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉