Grande Concerto de Natal retorna ao Teatro Guaíra em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
11/12/25
Foto: DWD Eventos

O tradicional Grande Concerto de Natal de Curitiba volta ao palco do Teatro Guaíra em 22 de dezembro de 2025, às 20h. O evento, que ocorre no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), reúne a Orquestra Sinfonia Brasil e o Coro Masculino Ottava Bassa, sob a regência do Maestro Norton Morozowicz.

Realizado desde 2010, o concerto se tornou um marco no calendário cultural da cidade, combinando música de alta qualidade com o espírito natalino. A apresentação é inspirada em tradições de grandes capitais mundiais e se destaca pela seleção cuidadosa do repertório.

Entre os solistas convidados para esta edição está a soprano Camila Provenzale, reconhecida internacionalmente. Ao seu lado, o tenor Alexandre Mousquer e o baixo Marcelo Dias completam o trio de vozes principais.

O espetáculo tem duração prevista de 1h15 e classificação livre. Os ingressos podem ser adquiridos através do DiskIngressos ou na bilheteria do Teatro Guaíra. Além do ingresso, é solicitada a doação de um brinquedo novo, que deve ser entregue na portaria no dia do evento.

