Mercado Municipal de Curitiba oferece variedade para ceia de Natal

Festas de fim de ano

O Mercado Municipal de Curitiba já está em clima de festas de fim de ano, com grande variedade de produtos para a ceia natalina. Comerciantes relatam aumento na procura por itens tradicionais e novidades para as celebrações.

Sérgio Becker, do Armazém Zelma, destaca produtos que os clientes buscam para inovar: “O arroz indiano fica bem soltinho, grão longo e fino, excelente qualidade. A lentilha rosa também cozinha rapidinho, é suave. E agora saem muito as nozes, castanhas, frutas secas, frutas desidratadas”, afirma.

A tradição de encontrar tudo em um só lugar atrai muitos curitibanos. O casal Vani Antônio Bueno, 77 anos, e Gilcemar Ferretto Bueno, 73, aproveitou para garantir ingredientes. “É um local apropriado porque tem tudo o que a gente quer. Sempre encontramos tudo aqui”, conta Vani.

Além dos produtos tradicionais como castanhas, frutas cristalizadas e bacalhau, o Mercado oferece opções curiosas como o panetone com recheio de tiramisu. Há também grande variedade de queijos, embutidos e vinhos para quem busca montar tábuas de frios ou entradas elaboradas.

A relações públicas Lucélia Auriquio, 62 anos, elogia a qualidade dos produtos: “A qualidade é muito boa. Moro sozinha e, se compro isso no mercado comum, não dura três, quatro dias. Aqui dura dez. Então é qualidade e diversidade”.

O Mercado Municipal se consolida como referência para as compras de fim de ano em Curitiba, combinando tradição, qualidade e diversidade de produtos para as ceias natalinas.