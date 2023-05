Durante todo o mês de maio, o Cine Passeio e a rede Cinemark no Paraná irão exibir o vídeo “Autodefesa e segurança on-line”, da campanha Defenda-se, antes de todas as sessões de cinema, assim como a Biblioteca Pública que irá exibir durante a sessão do projeto Cine Pipoca do mês. A animação faz parte de uma série criada pelo Centro Marista de Defesa da Infância com o objetivo de promover a autodefesa de crianças contra a violência sexual.

O vídeo traz mensagens sobre o acesso precoce à tecnologia, cuidado com o compartilhamento de imagens e informações pessoais, respeito à faixa etária indicada para redes sociais e a importância do brincar fora das telas. Há também uma mensagem para pais e responsáveis sobre a necessidade de acompanhar e monitorar o acesso.

A campanha Defenda-se traz 14 vídeos educativos animados, apropriados para meninas e meninos entre 4 e 12 anos de idade, que apresentam situações em que as crianças agem em sua defesa, especialmente pelo reconhecimento de estratégias que dificultam a ação dos agressores. Há, também, materiais formativos para adultos sobre enfrentamento à violência sexual, revelação espontânea e segurança online.

Todos os conteúdos podem ser acessados gratuitamente no site da campanha: defenda-se.com

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Durante o mês de maio, todas as sessões de cinema do Paraná devem trazer, antes dos filmes, um informe publicitário sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, conforme disposto na Lei Estadual nº 18.798/16. As ações fazem parte do movimento do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em que são realizadas diversas iniciativas sobre o tema, como a campanha Faça Bonito e Maio Laranja.