Caminhões gigantes do Monster Trucks da Hot Wheels em Curitiba

O espetáculo Hot Wheels Monster Trucks Live desembarca no Brasil pela primeira vez e Curitiba integra a rota da turnê nacional. O evento promete apresentar Monster Trucks em ação com manobras de alta velocidade e performance intensa, levando ao público a experiência dos icônicos veículos da marca Hot Wheels em formato ao vivo.

Em Curitiba, o evento será na Pedreira Paulo Leminski, em duas sessões. Os ingressos e demais informações sobre o evento estão disponíveis ainda em formado lista de espera pelo site oficial do evento.

Produzido pela Family Entertainment Live, o Hot Wheels Monster Trucks Live traz à vida real os Monster Trucks favoritos dos fãs da marca. Entre os veículos confirmados estão Mega Wrex, Tiger Shark, Gunkster, Bone Shaker, Bigfoot, Skelesaurus e o novíssimo Rhinomite, que estreia neste evento.

O espetáculo também conta com a participação de um robô transformável e apresentações aéreas da equipe de motocross freestyle Hot Wheels Monster Trucks Live.

Os admiradores da marca terão acesso à Pre-Show Party, realizada duas horas e meia antes de cada sessão. A experiência permite entrada na pista para observar de perto o design e as dimensões impressionantes dos Monster Trucks, além de participar de sessões de autógrafos com pilotos e integrantes do show.

Cada ingresso da Pre-Show Party inclui um cartão de autógrafo exclusivo. A disponibilidade é limitada aos estoques.

Outra opção é a Pre-Show VIP Backstage Experience, um tour guiado pelos apresentadores do evento. Os participantes conhecem os bastidores antes do espetáculo, veem os veículos de perto, recebem um pacote oficial de produtos do evento e garantem acesso à Pre-Show Party. Os ingressos VIP têm quantidade limitada.

Foto: Ray Tiddy / Divulgação

Confira as datas da turnê brasileira

Porto Alegre, RS

Local: Jockey Club RS

Endereço: Av. Diário de Notícias, 750 – Cristal – Porto Alegre – RS

Data: 8 de agosto de 2026

Horários: 11h30 e 18h30

Ingressos: Pré-venda a partir de 23 de abril, às 12h / Venda geral a partir de 27 de abril, às 12h

Curitiba, PR

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Data: 15 de agosto de 2026

Horários: 11h30 e 18h30

Ingressos: Pré-venda a partir de 24 de abril, às 12h / Venda geral a partir de 28 de abril, às 12h

São Paulo, SP

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller – Pacaembu, São Paulo – SP

Data: 22 de agosto de 2026

Horário: 11h30

Ingressos: Pré-venda a partir de 23 de abril, às 10h / Venda geral a partir de 27 de abril, às 10h

Brasília, DF

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Endereço: SRPN (Setor de Recreação Pública Norte), Brasília – DF

Data: 29 de agosto de 2026

Horário: 11h30

Ingressos: Pré-venda a partir de 24 de abril, às 10h / Venda geral a partir de 28 de abril, às 10h

Foto: Ray Tiddy / Divulgação