Cinema: 5 filmes imperdíveis que estreiam nesta semana de abril de 2026

Para quem gosta de boas histórias e diferentes estilos de narrativa, a semana chega com novidades no cinema. Entre filmes inéditos e releituras, a programação reúne títulos para diferentes gostos. Com opções variadas que vão do suspense ao drama existencial, passando pela fantasia, pelo documentário e por narrativas mais intimistas, a seleção convida a sair da rotina e explorar novas formas de ver e sentir a sétima arte, prendendo a atenção do início ao fim.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que estreiam nesta semana nos cinemas!

1. Caso 137 – 16/04

Em “Caso 137”, uma investigação policial revela inconsistências e possíveis falhas estruturais após um incidente com forças de segurança (Imagem: Reprodução digital | Autoral Filmes)

No longa francês “Caso 137”, de Dominik Moll, a trama acompanha uma investigação policial que ganha contornos cada vez mais complexos após um incidente envolvendo forças de segurança. A partir de um caso inicialmente tratado como isolado, o filme segue o trabalho de um investigador que passa a identificar inconsistências nos depoimentos e lacunas na versão oficial. Conforme a apuração avança, surgem indícios de que o episódio pode estar ligado a questões estruturais mais profundas.

Com abordagem realista e tom investigativo, a narrativa se desenvolve explorando os bastidores da apuração e os dilemas enfrentados por quem busca a verdade em meio a pressões institucionais. O filme aposta em uma construção gradual de tensão, trazendo à tona discussões sobre responsabilidade, transparência e os limites da atuação do Estado.

2. O Estrangeiro – 16/04

Em “O Estrangeiro”, a apatia de Meursault é colocada em julgamento em uma história que questiona crime, consciência e o sentido da existência (Imagem: Reprodução digital | California Filmes)

Baseado na obra de Albert Camus, o filme “O Estrangeiro”, dirigido por François Ozon, acompanha Meursault, um homem francês que vive na Argélia sob domínio colonial em 1930 e se caracteriza por sua postura apática e indiferente diante da vida. Após a morte de sua mãe, ele não demonstra reação emocional significativa e retoma rapidamente sua rotina, iniciando um relacionamento com Marie e mantendo uma existência marcada pela ausência de envolvimento afetivo. No entanto, sua trajetória é abalada ao se envolver com o vizinho em situações que culminam em um episódio violento.

A partir desse acontecimento, Meursault é levado a julgamento, em um processo que ultrapassa a análise do crime e passa a examinar sua personalidade e sua relação com o mundo ao redor. Filmado em preto e branco, o longa estreou no Festival de Veneza e se destacou na temporada de prêmios do cinema francês. A produção recebeu quatro indicações ao César Awards, com Pierre Lottin vencendo como Melhor Ator Coadjuvante, enquanto Benjamin Voisin conquistou o prêmio de Melhor Ator no Prix Lumière, que também premiou o longa como Melhor Filme e Melhor Fotografia.

3. Pinóquio – 16/04

No filme “Pinóquio”, uma nova adaptação da clássica história acompanha a jornada do boneco de madeira em busca de se tornar um menino de verdade (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Dirigido por Igor Voloshin, o longa apresenta uma nova adaptação da história de Pinóquio, originalmente criada por Carlo Collodi, mas reinterpretada a partir da versão russa de Buratino, personagem desenvolvido por Alexei Tolstoy. Na trama, o carpinteiro Gepeto faz um desejo ao ver uma estrela cadente: que o boneco de madeira que acabou de construir se torne um menino de verdade. O pedido se realiza, e Pinóquio ganha vida, iniciando uma jornada repleta de descobertas.

Ao longo do caminho, o protagonista enfrenta diferentes desafios e aventuras que colocam à prova valores como coragem, amizade e responsabilidade. Com forte apelo visual, a produção aposta em efeitos especiais e em uma narrativa voltada ao público familiar, ao mesmo tempo em que incorpora elementos próprios da cultura russa, diferenciando-se das versões mais conhecidas da história.

4. A Voz de Deus – 16/04

Em “A Voz de Deus”, a trajetória de jovens pregadores evangélicos expõe os impactos da fama precoce (Imagem: Reprodução digital | Embaúba Filmes)

Dirigido por Miguel Antunes Ramos, “A Voz de Deus” é um documentário que retrata a realidade de jovens pregadores evangélicos que ganharam notoriedade ainda na infância. A narrativa acompanha Daniel Pentecoste, hoje com 17 anos, que enfrenta as consequências de uma exposição precoce após ter sido um dos pregadores mirins mais conhecidos do país. Entre frustrações pessoais e expectativas familiares, sua trajetória revela os impactos da fama em uma fase decisiva da vida.

Em contraponto, o longa apresenta João Vitor Ota, de 12 anos, que atualmente vive o auge desse fenômeno, acumulando seguidores e mobilizando multidões com suas pregações. Ao conectar ambas as histórias, o filme evidencia padrões que se repetem e propõe uma reflexão sobre fé, visibilidade e os efeitos da projeção pública na infância e adolescência.

5. Vidas Entrelaçadas – 16/04

Na obra “Vidas Entrelaçadas”, uma diretora de cinema vê sua vida transformada ao enfrentar um diagnóstico enquanto cruza caminhos com mulheres do universo da alta-costura (Imagem: Reprodução digital | Synapse Distribution)

Estrelado por Angelina Jolie, “Vidas Entrelaçadas” acompanha Maxine Walker, uma diretora de cinema norte-americana que viaja a Paris durante a Semana de Moda para um novo trabalho. Inserida no universo da alta-costura, ela conhece a modelo sul-sudanesa Ada e a maquiadora francesa Angèle, com quem passa a compartilhar experiências que atravessam não apenas o ambiente profissional, mas também questões pessoais profundas.

Ao mesmo tempo, Maxine enfrenta um diagnóstico que transforma sua perspectiva sobre o próprio corpo e a vida, criando um contraste entre o glamour da moda e a vulnerabilidade humana. A partir desse encontro entre diferentes trajetórias, o filme, dirigido por Alice Winocour, constrói uma narrativa sobre identidade, sobrevivência e autodescoberta, explorando como relações e experiências podem redefinir caminhos em meio a momentos decisivos.