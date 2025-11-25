Câmara de Curitiba realiza especial de Natal será neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pela terceira vez neste ano, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) volta a abrir suas portas à população. Neste sábado (29/11), no programa Câmara Aberta, o povo da cidade é convidado a curtir mais uma atração do Natal de Curitiba.

“Mais uma vez convidamos a população para um dia especial, de diálogo com os vereadores e vereadoras, de participação direta da população, por meio da Tribuna do Povo, e para uma série de atividades de lazer, culturais e gastronômicas”, explicou o presidente Tico Kuzma (PSD).

Ele destacou a abertura do Palácio Rio Branco, das 14h às 18h, para que as crianças sejam recebidas e possam tirar fotos com o Papai Noel.

O Câmara Aberta soma esforços com o programa “Curitiba de Volta ao Centro”, lançado neste ano pelo Executivo Municipal, para revitalizar e incentivar a ocupação do centro da cidade pela população, completa Tico Kuzma. “É importante que as pessoas participem, tragam suas demandas e sugestões aos vereadores e que também possam se divertir e aproveitar um dia em família”, completou.

Atrações do Câmara Aberta

Durante todo o evento, haverá seis food trucks disponíveis, com variadas opções gastronômicas. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) disponibilizará atrações como pula-pula, xadrez gigante, entre outros brinquedos. Em uma parceria com a Provopar, haverá barracas de brechó e bazar com produtos resgatados pela Receita Federal.

Os gabinetes dos vereadores estarão abertos das 9h às 13h para atendimento à população que não pode vir ao Legislativo nos dias de semana. Também haverá visita guiada ao Palácio Rio Branco e ao entorno da Praça Eufrásio Correia com a pesquisadora Clarissa Grassi. Para esta atividade é necessário realizar inscrição prévia neste link.

>>> Veja a programação completa do Câmara Aberta.

Os curitibanos que desejarem falar na tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto, no plenário da Câmara Municipal, para apresentarem reivindicações ou sugerirem ideias para melhorar o dia a dia da capital, também precisam se inscrever para o Tribuna do Povo neste link.

Ao longo de todo o dia, uma programação cultural diversificada estará à disposição do público. Entre as atrações, destaca-se a apresentação do coral da Uninter, que ocorre das 11h30 às 12h, no palco montado no estacionamento entre a Câmara Municipal e a praça Eufrásio Correia.

A programação musical será encerrada pelo Trio Last Tango, que traz um show de música portenha das 17h30 às 18h. Além disso, os visitantes poderão registrar momentos ao lado da Árvore de Natal, situada junto à sede histórica da Câmara de Vereadores, na rua Barão do Rio Branco.