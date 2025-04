Bruno & Marrone trazem “Inevitável – A Festa” a Curitiba em agosto

As vendas para o show “Inevitável – A Festa”, de Bruno & Marrone, em Curitiba, já estão abertas. Ao todo, estão disponíveis cinco setores (Diamante, Ouro, Prata, Platina e Camarote Inevitável), com ingressos a partir de R$ 150. O evento está agendado para dia 16 de agosto no Expotrade Convention Center.

Com mais de quatro horas de evento, o projeto traz a presença de Enzo Rabelo, filho de Bruno, e a abertura com o cantor Dino Fonseca, um dos nomes em ascensão do rock nacional. O show promete oferecer emoção e diversão com momentos únicos, destacando as qualidades individuais de cada integrante da dupla.

A escolha de Dino Fonseca como parte do projeto reforça a proposta de diversidade musical. O cantor, conhecido por seu talento e versatilidade, será responsável por um momento especial dedicado a clássicos da música mundial, com arranjos acústicos que conquistaram o público no projeto “Acoustic Sessions”, sucesso em 2022.

Em seu repertório, Dino revisita grandes sucessos dos anos 1970, 1980 e 1990, trazendo covers de bandas como A-ha, Beatles, Bon Jovi e Queen, criando uma atmosfera única e nostálgica.

Enquanto Enzo Rabelo, filho de Bruno, apresentará suas músicas autorais, como os sucessos “Perfeitinha” e “Tijolinho por Tijolinho”, além de seus mais recentes singles “Desculpa” e “Versões”.

Bruno & Marrone preparam um repertório especial para o evento, com grandes sucessos que marcaram suas quase quatro décadas de carreira, além de músicas inéditas do projeto “Revivem Sua História – Ao Vivo em Uberlândia”. Entre as novidades, cada integrante terá momentos solo: Marrone apresentará a força da segunda voz da dupla, enquanto Bruno subirá ao palco para interpretar canções solo.

Com 38 anos de trajetória, Bruno & Marrone seguem como ícones da música sertaneja, mesclando o estilo tradicional do gênero com novas influências e parcerias. O evento “Inevitável – A Festa” foi idealizada para proporcionar uma experiência única e interativa aos fãs, unindo o melhor do sertanejo a momentos imersivos que prometem transformar cada show em uma experiência inesquecível.

A produção local é da CWB Brasil.

Ingressos

Camarote Inevitável – R$ 150 (primeiro lote)

Prata – R$ 2.400 (mesa para 6 pessoas)

Ouro – R$ 3.300 (mesa para 6 pessoas)

Platina – R$ 4.200 (mesa para 6 pessoas)

Diamante – R$ 5.100 (mesa para 6 pessoas)

Ingressos: disponíveis no site www.bemingressos.com.br