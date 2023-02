Acontece neste fim de semana (11 e 12) o Encontro de Brechós no Espaço Litoral, em Guaratuba. O evento, que está em sua 2ª edição, conta com apoio da prefeitura. São brechós que vão expor roupas femininas, masculinas e infantis, além de calçados e brinquedos.

A entrada no evento é 1 kg de alimento não perecível, que será repassado para a Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social. Os mantimentos serão encaminhados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O brechó que ainda não se inscreveu e quiser participar do evento pode entrar em contato pelo telefone (41) 99543-8946 (WhatsApp). Há uma taxa de inscrição.

Moda sustentável

O objetivo do encontro é o consumo consciente, uma ação de moda sustentável. Segundo os organizadores, dando continuidade ao uso de roupas e calçados que poderiam parar no lixo, se evita que o meio ambiente seja exposto a mais materiais difíceis de se decompor. Além disso, menos roupas serão produzidas nas fábricas têxteis, fazendo também que menos substâncias tóxicas sejam despejadas no meio ambiente.

Serviço

2º Encontro de Brechós – Guaratuba

11 e 12 de fevereiro, das 10 às 19 horas

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Local: Centro de Eventos – em frente aos Bombeiros

