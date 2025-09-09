Breakfast Weekend confirma 3ª edição em Curitiba; há vagas!

Está confirmada a 3ª edição do Breakfast Weekend em Curitiba! Entre os dias 27 de setembro e 26 de outubro, o maior festival de cafés da manhã do país retorna à cidade reunindo alguns dos melhores estabelecimentos para oferecer buffets e combos exclusivos a preços fixos.

Durante um mês, os estabelecimentos participantes oferecem menus especiais de café da manhã a preços fixos: R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 e R$ 89,90. Entre os nomes já confirmados estão Hard Rock Cafe, Grés, Hotel Johnscher, Barbarella Bakery e Maçã Padaria Artesanal. Para os estabelecimentos interessados em participar, as inscrições seguem abertas até o dia 17 de setembro.

A última edição, realizada entre abril e maio, atraiu cerca de 10 mil consumidores, somente na capital paranaense. Para esta nova edição, que será realizada simultaneamente também em São Paulo e Rio de Janeiro, a expectativa é receber até 30 mil pessoas nos principais hotéis, restaurantes, cafés, confeitarias e padarias das três cidades participantes.

“A iniciativa convida o público a redescobrir o prazer da refeição mais importante do dia em experiências diferenciadas, saudáveis e cheias de sabor, além da possibilidade de descobertas dos melhores cafés da manhã da cidade”, comenta Carlos Galvão, CEO e criador do festival.

Além de ampliar as opções gastronômicas para moradores e turistas, o evento representa uma oportunidade única para os estabelecimentos. Na última edição, os participantes registraram em média 18% de aumento no faturamento em relação às vendas habituais de cafés da manhã, conquistaram novos clientes e ganharam ampla visibilidade em mídias tradicionais e digitais.

“Para nós, participar do Breakfast Weekend, foi maravilhoso. Através do festival, novos clientes conheceram nossa estrutura, serviços e produtos. A rentabilidade e a procura se mantiveram mesmo após o evento. Estamos muito felizes com os resultados e vamos participar de todas as próximas edições”, afirma Joelma Rocha, do Hotel Johnscher by SJ Hotéis e Resorts, estabelecimento participante desde a 1ª edição na cidade.

Novidades

Dentre os novatos já confirmados está a Saint Claire Bakery e Café, uma tradicional padaria da cidade, que revela que a expectativa é muito positiva: “Estamos muito animados, pois é uma chance de mostrar o que a nossa cidade tem de melhor na nossa gastronomia. Na Saint Claire iremos proporcionar ao público pratos incríveis, com produção artesanal, valorização dos ingredientes, uma entrega de bastante qualidade”, afirmou Heitor Cortes, proprietário do local.

Mirian Dalla Pria, responsável pelo Café Arte e Letra, outro participante que estreia na 3ª edição do Breakfast Weekend em Curitiba, conta que a decisão de estar no evento é por acreditar que o evento traz a valorização da cena local. “Decidimos participar da 3ª edição do festival porque é uma oportunidade de dar visibilidade ao nosso trabalho e de nos aproximar ainda mais do público. Acreditamos que o evento também cria um espaço de troca muito positivo. Nossa expectativa é mostrar a qualidade dos nossos cafés e doces artesanais e ampliar o contato com novos clientes”, explica.

Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro, pelo link:

https://breakfastweekend.com.br/cadastro-inicial-do-seu-estabelecimento/