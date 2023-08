Com a mistura de rock, pop, funk, reggae, samba, soul e blues, a banda Blitz está na estrada com sua “Turnê sem fim” e vem a Curitiba. Com realização da Prime, a banda carioca precursora do rock nacional desembarca na capital paranaense com todo seu suingue e sonoridade para celebrar seus mais de quarenta anos de carreira no próximo dia 01 de setembro para única apresentação no palco do Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n) às 21h15.

Liderada por Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), a banda conta em sua formação atual com Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Alana Alberg (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).

O show será marcado pelos grandes hits clássicos como “Você Não Soube me Amar”, “A Dois Passos do Paraíso”, “Mais uma de Amor”, entre outras, além das canções inéditas.

A Blitz vem realizando turnês, com passagens pelos EUA, Europa e Japão (2011, 2014, 2015 e 2018). O último álbum do grupo concorreu ao Grammy latino em 2017. Já em 2020, a história da banda virou filme: “Blitz – o Filme” foi exibido no Festival de Cinema do Rio.

Em 2022, foi headliner do festival da maior revista e portal de música do Brasil, a Rolling Stone, e também foi headliner em diversas capitais no Rock Brasil – maior festival de rock itinerante do país. Foi homenageada no Rock in Rio 2022 e lotou o palco Sunset durante o seu show.

Anos 80 e o início de tudo

Com sua origem no grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, o grupo nasceu sob a lona do Circo Voador, na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Foram

necessários apenas três meses para se transformar na sensação do mercado fonográfico brasileiro nos anos 80. Em plena crise do setor, a Blitz atingiu a marca de um milhão e meio de cópias vendidas com o compacto “Você não soube me amar”.

Na sequência, lançou o primeiro LP ‘As Aventuras da Blitz’, com venda mais impressionante que a do compacto.

O sucesso da banda mudou o panorama das rádios e das gravadoras do Brasil. O grupo fez grandes shows em ginásios e estádios, como no extinto Canecão, onde batia recordes de público em sequência. Em palcos internacionais inusitados como Moscou em 85, Japão, EUA, Argentina e Portugal.

Algumas apresentações merecem destaque: no primeiro Rock In Rio, em 1985, e na Praça da Apoteose, em 1984, quando foi o primeiro grupo a se apresentar naquele palco para mais de 60 mil pessoas.

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Serviço

BLITZ – “TURNÊ SEM FIM”

Quando: 01 de setembro de 2023 (Sexta)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos : a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro Guaira (de terça a sábado, das 12 às 21 horas).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / @maisumadaprime

Realização: Prime

