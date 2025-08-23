Bienal do Livro estreia em Curitiba com autores renomados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre os dias 10 e 19 de outubro, das 10h às 22h, Curitiba será palco da primeira edição da Bienal do Livro do Paraná, o maior evento literário do sul do país. A feira será realizada na Viasoft Experience, anexa ao campus da Universidade Positivo, e os ingressos já estão à venda a partir de R$ 20,00.

Com 11 mil metros quadrados de área montada, a Bienal contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, debates, lançamentos de livros e espaços interativos para todas as faixas etárias.

Entre os nomes confirmados estão a autora Aline Bei, conhecida pelo livro “O peso do pássaro morto”; Itamar Vieira Júnior, autor de “Torto Arado”; a jornalista Miriam Leitão; o apresentador Pedro Bial; além de escritores renomados como Sérgio Rodrigues, Thalita Rebouças e Mia Couto, entre outros.

+ Leia mais: Feira coreana acontece neste fim de semana em Curitiba

Eventos paralelos

Paralelamente à Bienal, será realizado o I Salão Internacional Profissional do Livro, da Leitura, Literatura e das Bibliotecas, voltado para profissionais do setor. O encontro reunirá editores, bibliotecários, representantes de direitos autorais, livreiros, agentes literários, autores e demais profissionais da cadeia do livro, promovendo debates sobre tendências, direitos e inovação no mercado editorial.

O evento também contará com a Arena Literária, espaço dedicado exclusivamente a alunos de escolas públicas e privadas de Curitiba, oferecendo atividades educativas e oficinas de leitura.

+ Veja também: Maior poeta de Curitiba ganha estátua em cartão postal

Além disso, será realizada a I Bienalzinha de Curitiba, voltada ao público infantojuvenil, inspirada no clássico Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. A área será projetada para acolher crianças e famílias em experiências lúdicas e literárias, estimulando a imaginação e o contato com o universo dos livros.

Ingressos à venda

Os ingressos para a Bienal são vendidos em duas modalidades pela plataforma Fever. A primeira são os ingressos por dia, que custam a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira).

Para quem deseja participar de todos os dias, há a opção do passaporte completo, que custa a partir de R$ 200,00 (meia-entrada) e R$ 400,00 (inteira). A plataforma aceita pagamento via Pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, sujeito a acréscimo de juros.

Serviço

Bienal do Livro do Paraná

Data: 10 a 19 de outubro

Horário: das 10h às 22h, todos os dias

Local: Viasoft Experience, na rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300, no bairro Cidade Industrial de Curitiba

Ingressos disponíveis pelo site Fever