A 6.ª edição da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, prevista para acontecer acontecer entre os dias 6 e 9 de agosto deste ano no Museu Municipal de Arte (MuMa), foi adiada para 2021 por causa da pandemia do coronavírus.

A expectativa dos organizadores era que o evento receberia 20 mil pessoas. A Beinal de Quadrinhos terá como tema a “música e sua intensa relação com os quadrinhos”, com debates, exposições, oficinas, festas, sessões de cinema e a tradicional feira de quadrinhos.

“Ainda neste ano, teremos uma programação online, com diversas atividades. Assim dá pra dar um gostinho do que vem por aí e matar as saudades. Fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso site para mais informações, a serem divulgadas em breve”, esclareceu em nota, a organização da Bienal.

