Baterista do System Of A Down anuncia retorno a Curitiba

Depois do sucesso de público com a tour “Wake Up! South America Stadium Tour” em 2025, o baterista do System Of ADown John Dolmayan retorna ao Brasil para um de seus projetos autorais. O músico vai realizar sessões de autógrafos do seu projeto HQ Ascencia em quatro capitais brasileiras, incluindo Curitiba.

Feita ao longo dos anos, a HQ Ascencia mistura ficção científica, filosofia e elementos de crítica social. A história também apresenta uma narrativa sobre poder, consciência e evolução humana.

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Em Curitiba, a sessão de autógrafos acontece no dia 18 de maio, na Itiban Comic Shop, com início previsto às 15 horas. É preciso comprar um ingresso para participar da sessão, que está disponível no site da Eventim. A entrada inclui uma cópia autografada do livro com 12 volumes da história, uma foto com John e a oportunidade de autografar outros dois itens do System Of A Down ou do artista levado pelos fãs.

Serviço

Tarde de Autógrafos – John Dolmayan

Realização: 30e



Curitiba – 18 de maio de 2026 (segunda-feira)

Endereço: Itiban Comic Shop – Av. Silva Jardim, 845 – Rebouças



Horários: Início às 15:00 | Encerramento às 21:00

Classificação Etária: Livre

Ingressos:

Ingresso único – R$ 250,00

Inclui:

Meet & Greet

– Foto com John Dolmayan

– Distribuição de brinde (1 HQ autografado de autoria de John Dolmayan que será entregue na ocasião do evento)

– Direito de autografar outros dois itens do System of a Down ou John Dolmayan trazidos pelos clientes (álbuns, pôsteres, camisetas) Venda geral: 30 de abril, às 12h

Vendas online em: eventim.com.br/artist/john-dolmayan/?affiliate=T30





