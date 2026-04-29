Primeiro parque estadual do Paraná vira Patrimônio Histórico e Cultural

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a lei que reconhece o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, como Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná.

Conforme a Agência Estadual de Notícias (AEN) a medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e consolida a importância do local não apenas como destino turístico, mas como pilar geológico, científico e ambiental.

Criado em 1953, Vila Velha foi o primeiro parque estadual do Paraná. O reconhecimento como patrimônio destaca a preservação de seus ícones, como os arenitos (incluindo a famosa Taça), as furnas e a Lagoa Dourada.

Parque Vila Velha impulsiona turismo nos Campos Gerais

Vila Velha é hoje um dos principais motores do turismo nos Campos Gerais. Segundo dados do Instituto Água e Terra (IAT), mais de 68 mil pessoas visitaram o parque em 2025. O número coloca a unidade como a terceira mais procurada do estado, atrás da Ilha do Mel (Paranaguá) e da Serra da Baitaca (Piraquara/Quatro Barras).

Desde 2019, o parque opera sob um modelo de concessão à iniciativa privada, sendo administrado pela empresa Soul Parques. O modelo foi pioneiro entre as Unidades de Conservação (UC) do estado.

O que fazer em Vila Velha

Para quem planeja a visita, o parque oferece três eixos principais de contemplação:

Arenitos: Formações rochosas esculpidas pela natureza ao longo de 300 milhões de anos. A trilha principal revela esculturas naturais como o “Camelo” e a “Proa do Navio”.

Formações rochosas esculpidas pela natureza ao longo de 300 milhões de anos. A trilha principal revela esculturas naturais como o “Camelo” e a “Proa do Navio”. Furnas: Grandes cavernas verticais com até 100 metros de profundidade que abrigam águas subterrâneas. O local conta com passarelas e uma tirolesa de 200 metros para os mais aventureiros.

Grandes cavernas verticais com até 100 metros de profundidade que abrigam águas subterrâneas. O local conta com passarelas e uma tirolesa de 200 metros para os mais aventureiros. Lagoa Dourada: Famosa pela transparência de suas águas, onde é possível observar cardumes de peixes a olho nu sob a luz do sol.

Serviço:

Localização: Ponta Grossa, região dos Campos Gerais.

Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Horário: As bilheterias funcionam até as 15h.

As bilheterias funcionam até as 15h. Fechamento: O complexo fecha às terças-feiras para manutenção.

O complexo fecha às terças-feiras para manutenção. Informações e ingressos: parquevilavelha.com.br