System of a Down em Curitiba: 40 mil vibram com show impecável

O Estádio Major Couto Pereira se vestiu todo de preto para receber a banda norte-americana de metal progressivo System of a Down (SOAD) nesta última terça-feira (07). Mais de 40 mil pessoas lotaram o estádio, da pista às arquibancadas, para cantar em coro com Serj Tankian e Daron Malakian.

Uma terça-feira que vai entrar para a história do Alto da Glória. O estádio lotado mostrou a potência do SOAD na capital mais metaleira do país, num show que marca o retorno da banda ao Brasil depois de dez anos. Os fãs de Curitiba comemoraram e celebraram o show dos caras, que iniciaram a turnê sul-americana “Wake Up!” por aqui.

A banda System Of A Down fez uma apresentação no estádio Couto Pereira, Curitiba. Foto: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná. A banda System Of A Down fez uma apresentação no estádio Couto Pereira, Curitiba. Foto: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná. A banda System Of A Down fez uma apresentação no estádio Couto Pereira, Curitiba. Foto: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná.

A noite de som pesado teve a abertura da banda paulistana Ego Kill Talent. Não foi a primeira vez que o rock deles pisou no estádio. Quem esteve presente no show do Metallica em 2022 pode se lembrar do som potente, mas agora com a nova vocalista Emmily Barreto.

Pontualmente às 21 horas, os caras do System of a Down subiram no palco e entregaram um show potente para milhares de devotos do metal. O guitarrista Daron agitou o público: “Diretamente de Los Angeles, originalmente da Armênia, nós somos o System of a Down e esse é o jeito System of a Down de fazer rock n’ roll!”.

A banda abriu o show com “Attack” e aos poucos o SOAD foi subindo cada vez mais a potência. O telão central do palco entrou em cena depois de algumas músicas, trazendo ainda mais brilho ao espetáculo. Com “Violent Pornography” e “Aerials”, uns dos hits da banda, o público cantou junto e vibrou com os caras.

Serj Tankian pareceu mais discreto na interação com o público, mas Daron fez questão de lembrar várias vezes durante o show o quanto aquele momento era especial. “Cantem com a gente, Curitiba”, incentivou.

Sem pirotecnia, papéis picados ou pulseirinhas luminosas, o System garantiu um show visualmente memorável. Os telões móveis do palco fizeram o show mudar de cenário várias vezes. Em “B.Y.O.B”, projeções de mensagens fortes como “SOFRIMENTO HUMANO, AGORA EM 4K” deram o tom político ao show.

Houve também brincadeiras da banda. Daron cantou uma palhinha de “La Isla Bonita”, da Madonna e “Every Breath You Take”, do Sting. “Eu quero ver vocês pularem!!”, disse Daron antes dos primeiros acordes de “Bounce”.

Foram mais de duas horas de show, mais de 30 músicas. Entre elas, sucessos como “Hypnotize”, “Psycho”, “Chop Suey”, “Lonely Day”, “Hollywood” e “Sugar”. Em “Toxicity” e “Sugar”, um grande mosh se formou e quem estava na pista pode curtir (Assista no vídeo abaixo). O show encerrou nessa energia, sem bis. A banda ainda jogou alguns “souvenirs” para a galera e se despediu do público.

Quem talvez não curta metal pode achar meio controverso como um som pesado é capaz de ser relaxante. A realidade é que a forte batida da bateria e as guitarras nervosas trazem uma sensação de alívio. Depois do belo espetáculo no Couto Pereira na noite desta última terça-feira, os fãs de System of a Down dormiram tranquilos.