Bares e restaurantes de Curitiba exibem último capítulo da novela ‘Vale Tudo’

A pergunta que não quer calar “quem matou Odete Roitman?” segue sem resposta, pelo menos, até esta sexta-feira (17/10). A partir das 21h, a TV Globo e afiliadas, como a RPC no Paraná, exibem o último capítulo da novela “Vale Tudo”.

Uma iniciativa da Associação Brasileira de Casas Noturnas (Abrabar) está incentivando bares e restaurantes a exibirem, em telões, o desfecho da trama tão esperado pelo público. A Tribuna do Paraná encontrou alguns locais com programações especiais para aproveitar a descoberta imperdível. Confira!

Armazém do Pepino

Localizado no Bom Retiro, o Armazém do Pepino é conhecido por servir tira-gostos, carnes grelhadas e cervejas. O local garantiu que vai transmitir o último capítulo em uma grande tela.

Além disso, segundo o estabelecimento, no local, ​”a emoção vale prêmio”. A partir das 20h, haverá um super quiz, onde o público poderá testar os conhecimentos sobre a trama e, com isso, garantir drinks.

Também haverá uma espécie de bolão em que o participante que acertar quem matou a vilã ganhará uma rodada especial por conta da casa. A entrada é gratuita.

Reservas podem ser feitas pelo telefone: (41) 3338-9107.

Dante Club

Nesta sexta, o Dante Club, localizado em um casarão no Centro Histórico de Curitiba, vai promover o último capítulo em uma “watch party“. A abertura será às 20h, com entrada gratuita até às 21h30.

Após a grande revelação, a festa continua com a Missa Pop Classics, em homenagem à vilã.

Bar do Dante

Outro local que garantiu transmissão ao vivo do capítulo mais aguardado é o Bar do Dante, localizado no Juvevê. Segundo o estabelecimento, para os Especiais do Dia, a casa vai servir o Sanduíche de Pernil e a Porção de Pernil.

O bar abre às 17h e a entrada é gratuita.

Vila Yamon

Eu ouvi “bolão”? Outro estabelecimento que entrou para a lista de bares que estão surfando na onda da novela é o Vila Yamon, localizado no Alto da XV.

O local é conhecido por oferecer hambúrgueres, sushi, drinks e cerveja artesanal. Segundo o estabelecimento, os palpiteiros podem comentar o possível assassino em uma publicação nas redes sociais do bar até às 18h desta sexta.

Quem acertar, estiver com nome na lista e chegar até às 20h vai ganhar um chope para saborear a vitória.

Fidelização dos consumidores

Para Fábio Aguayo, presidente da Abrabar, o setor vive de oportunidades e esta é uma que pode ser muito bem aproveitada, especialmente, “diante do momento delicado” devido aos recentes casos de intoxicação causados por bebidas adulteradas.

Aguayo destaca que ações como essa também contribuem para a fidelização dos consumidores. Ele lembra que promoções semelhantes, com transmissões em telões, já foram realizadas e são constantemente incentivadas, como em finais da Copa do Mundo de Futebol, da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

“É muito interessante aproveitar esses momentos que mobilizam a atenção de praticamente toda a população. Será também uma oportunidade para reforçar a confiança dos clientes em continuar frequentando e consumindo nos estabelecimentos do nosso setor”, completou.