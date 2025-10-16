Tour Curitiba Sombria traz programação especial de Halloween

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Outubro chegou e, com ele, a temporada mais aguardada pelos amantes de terror e experiências arrepiantes. Para celebrar o Halloween, o projeto Curitiba Sombria preparou uma programação especial que vai muito além do já conhecido passeio noturno de van pelas histórias macabras da capital paranaense. Este ano, os curitibanos terão a oportunidade de mergulhar no universo sombrio com sessões de cinema, clube de leitura, oficina de pintura de caveiras, caça aos doces e uma festa de arrepiar para comemorar um ano do projeto.

O tradicional tour noturno, que leva os participantes em uma van por locais históricos da cidade com foco em suas lendas e histórias arrepiantes, terá edições especiais nos sábados 25 de outubro e 1º de novembro, com sessões às 19h e às 21h30. Durante o passeio, os participantes são presenteados com imagens, paradas imersivas e, para finalizar, uma confraternização com degustação de costela em um reduto boêmio da cidade (bebidas à parte). Os ingressos são super limitados – apenas 13 por sessão – e já estão disponíveis no site Disk Ingressos a partir de R$ 90 mais taxa.

+ Leia mais Bar de Curitiba anuncia festa com tema sombrio para Halloween 2025

Para os amantes da literatura, o Clube de Leitura Curitiba Sombria inicia seu terceiro ciclo em 13 de outubro, explorando uma das facetas mais obscuras do “vampiro de Curitiba”, Dalton Trevisan, através da obra “Pão & Sangue”. As reuniões acontecem online e presencialmente, com inscrições por R$ 50 via Instagram do projeto.

Já pensou em criar sua própria caveira decorada? A segunda edição da Experiência Sombria traz uma oficina criativa de pintura de caveiras em gesso no dia 16 de outubro, quinta-feira. Os participantes poderão levar para casa a caveira que confeccionarem, num ambiente que oferece pizzas e vinhos (pagos à parte). São apenas 30 vagas, com inscrições a R$ 40 pelo Instagram do projeto.

Para quem prefere doçuras a travessuras, o tour terá uma versão diurna nas manhãs de sábado (18 e 25/10 e 01/11), focada em experimentar delícias temáticas de Halloween. O “expresso sombrio” vai percorrer o American Way Cafe, a confeitaria Chiffon Cake e o restaurante Chelsea em busca das melhores gostosuras da cidade. As vagas são limitadas – 15 por sábado – com inscrições a R$ 100 via Instagram.

E para fechar o mês com chave de ouro, o Curitiba Sombria se une ao festival de cinema de horror para realizar o “Halloween do DJANHO!” – uma festa 100% curitibana com DJ, karaokê, concurso de fantasias, surpresas e personagens lendários da cidade, além da companhia teatral Vigor Mortis. O nome da festa vem de uma gíria bem curitibana que descreve algo diabólico ou surpreendente. O evento acontecerá em 31 de outubro, sexta-feira, no WAMOO Pub, em frente ao Cine Passeio, com ingressos a partir de R$ 50 mais taxa.

Os ex-participantes do tour ainda têm um bônus: sessões sombrias de cinema gratuitas e exclusivas para quem participa do grupo de WhatsApp dos egressos.

Serviço

Outubro: Tour Curitiba Sombria

Tour noturno de lendas – 25 de outubro e 01/11, às 19h e 21h30.

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/grupo/2057/2025-04-26/pr/curitiba/tour-curitiba-sombria

Clube de Leitura: a partir de 13/10;

Experiência Sombria: 16 de outubro, 19h30;

Sessão extra: 23 de outubro, 19h30;

Tour Gostosuras ou Travessuras: 18, 25 de outubro e 01/11:

Inscrições por mensagem no Instagram.

Halloween do DJANHO!: 31/10, às 21h:

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/1727/2025-10-31/pr/curitiba/curitiba-sombria-apresenta-halloween-do-djanho

Informações: https://www.instagram.com/curitiba.sombria