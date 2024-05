Bar de Curitiba promove Festival do Quentão com opções por R$ 12

O calor atípico das últimas semanas em Curitiba já tem data para acabar, pelo menos por enquanto. Uma frente fria está prevista para atingir a cidade a partir dessa terça-feira (14) e vai se estender até domingo, com temperaturas que podem cair até 11ºC. De olho nisso, o bar Quermesse resolveu lançar um dos mais tradicionais festivais promovidos pelo bar ao longo dos seus 15 anos de história: o Festival do Quentão.

“Conhecemos o clima da cidade muito bem e por isso já deixamos engatilhado esse festival para que quando esfriasse, os curitibanos já tivessem uma opção para se aquecer”, afirma José Araújo Netto, fundador do Quermesse. São três opções da bebida preparada com vinho e gengibre: a tradicional, por apenas R$12; com espuma de gengibre ou com gemada, ambos por R$15.

Além disso, o empresário recomenda para os clientes que forem apreciar o festival, pedir também o Mignon Chic, prato que está no cardápio do bar desde a sua abertura. “É um fondue no pão italiano com a carne grelhada, um dos pratos mais queridos pelos clientes. O pão é recheado com um creme de queijo e servido com o mignon ao lado”, explica José. O prato serve duas pessoas e custa R$ 89.

O festival será realizado de 14 a 19 de maio, nas duas unidades do Quermesse em Curitiba: a tradicional do Bom Retiro e a mais nova operação no bairro Ecoville, que está operando em regime soft opening e será inaugurado na próxima terça-feira (21).

Serviço

Festival do Quentão no Quermesse

Data: de 14 a 19 de maio

Endereço: R. Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro, Curitiba – PR | R. Prof. João Falarz, 1251 – Cidade Industrial de Curitiba

Horários (unidade Bom Retiro): de terça a sexta-feira, das 17h à 0h; sábados, do meio-dia à 1h e domingos, do meio-dia às 22h

Horários (unidade Ecoville): de terça a sexta-feira, das 17h à 0h; sábados, do meio-dia à 0h e domingos, do meio-dia às 22h

Reservas e mais informações (unidade Bom Retiro): (41) 9 9649-8771 (WhatsApp) | 3026-6676 | @barquermesse no Instagram

Reservas e mais informações (unidade Ecoville): (41) 9 8721-6628 (WhatsApp) | @barquermesse_ecoville no Instagram

