O frio chegou, mas o que não faltam são opções saborosas para se esquentar. Bora tirar a japona e o tricozão do armário para adoçar o inverno que está por vir. Afinal, as baixas temeraturas já começaram a dar as caras por aqui. No final de semana , por exemplo, a máxima na capital paranaense não deve passar dos 14ºC.

Na lista com os dez melhores chocolates quentes de Curitiba tem opções para todos os gostos. Desde os mais doces e tradicionais aos refinados, decorados com suspiro e até alcoólicos. Confira a lista:

Blend Cacao

Localizado no charmoso bairro Juvevê, a Blend Cacao não só oferece um chocolate quente tradicional, mas também uma opção irresistível de chocolate branco. Uma explosão de sabor em cada gole. Rua Alberto Bolliger, 571 – Juvevê. Veja mais no Instagram oficial.



Fabiano Marcolin

Em pleno coração do Batel, o Fabiano Marcolini conquista os corações dos curitibanos com um chocolate quente que promete aquecer até a alma, especialmente quando preparado com um toque de conhaque. Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1181 – Batel. Veja mais no Instagram da marca.



AH! Cucaria

Se você é fã do estilo europeu, a AH! Cucaria é parada obrigatória. Com sua versão encorpada e saborosa, esse chocolate quente vai fazer você se sentir como se estivesse nas charmosas cafeterias europeias. Padre Agostinho, 2122 – Bigorrilho. Veja mais no Instagram da marca.



Caffè Per Tutti

Quer dar uma pitada de ousadia ao seu chocolate quente? Então não deixe de experimentar a versão de caramelo do Caffè Per Tutti. Uma combinação única de doçura e calor que vai conquistar o seu paladar. Al. Dr. Carlos de Carvalho, 625 – Centro



O Famoso Brigadeiro

Impossível resistir à tentação de um chocolate quente feito com brigadeiro, ainda mais quando servido com essa guloseima na borda da xícara. E também tem a versão alcoólica. Rua Augusto Stresser, 1345 – Hugo Lange | R. Visc. do Rio Branco, 1380 – Centro. Veja mais no Instagram da marca.



Chocolate Lugano (Villa Rialto)

Tradicionalidade e qualidade se encontram no Chocolate Lugano. Com sua receita vinda diretamente de Gramado, essa é a escolha perfeita para os amantes do chocolate quente clássico, no coração do bairro mais italiano de Curitiba. Av. Manoel Ribas, 5824 – Santa Felicidade – Veja mais no Instagram.

Délices de Sucre

Na Délices de Sucre, o chocolate quente não é apenas uma bebida, é uma experiência que encanta todos os sentidos. Prepare-se para se surpreender já à primeira vista. Rua Simão Bolívar, 628 – Juvevê. Veja mais no Instagram.

Hagi Torroneria e Chocolateria

Feito com cacau brasileiro de excelência, o chocolate quente da Hagi Torroneria e Chocolateria é uma verdadeira obra-prima. Um convite para os apreciadores de sabores autênticos e sofisticados. Av. N.S.Aparecida, 742 – Seminário | ParkShoppingBarigui | Outlet City Center C.Largo. Veja mais no Instagram oficial.



Damarate Confeitaria

Se a sua busca é por cremosidade e doçura, a Damarate Confeitaria é o lugar certo. Com um chocolate quente no melhor estilo europeu, acompanhado opcionalmente de chantilly, cada gole é uma experiência única de prazer.

Rua Doutor Alexandre Gutierrez, 718 – Batel | Rua Moysés Marcondes, 357 – Juvevê. Veja mais no Instagram da marca.



Chiffon Cake

Por fim, a Chiffon Cake traz uma proposta única: um chocolate quente mais fluído, decorado com um toque especial de personagens em suspiro. Uma verdadeira obra de arte para os olhos e o paladar. A Chiffon Cake foi estrela de um post do Rango Barateza. Você sabia que eles têm o bolo mais fofo de Curitiba?

R. Jaime Balão, 130 – Hugo Lange. Leia mais no Instagram oficial da marca.

