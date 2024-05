Com 6,7ºC a cidade de Palmas, no Sudoeste do Paraná, registrou a menor temperatura do estado na manhã desta quarta-feira (15). Em Curitiba o dia amanheceu com 11,8ºC.

Segundo o Simepar, ao longo da tarde, há condições para chuvas fracas e ocasionais, especialmente entre os Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. Mas, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas no interior do estado em relação aos últimos dias.

Até sexta-feira (17) as temperaturas devem subir gradativamente em todo o estado, com máximas previstas de 26ºC em Curitiba, 24ºC em União da Vitória e 31º em Maringá. Mas, no sábado (18), o avanço de uma nova frente fria traz chuva e queda de temperatura novamente.

