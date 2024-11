Bar com 30 anos de história em Curitiba se reinventa com pratos esculturais

Com 30 anos de história em Curitiba, o Taco entra em uma nova fase, mantendo toda a sua energia e expandindo a experiência com a culinária latina. A partir de agora, o Taco Bar y Cocina Latina assume uma identidade que abrange os sabores e a alegria do México e da América Latina, com um toque moderno e pratos que impressionam pelo sabor e apresentação.

A nova fase do Taco é uma verdadeira festa para os sentidos, com pratos que combinam criatividade e sabor de um jeito único e divertido. Uma viagem pelos países vizinhos permite provar uma parrilla, empanadas ou choripán no melhor estilo argentino. Agora, o restaurante tem também o aclamado ceviche peruano e pão de queijo recheado com costela, afinal o brasileiro sabe misturar sabores e deixar qualquer um com água na boca.

Esculturas temáticas

O cardápio expandiu as fronteiras e traz uma série de inovações: alguns dos pratos chegam em esculturas temáticas que transportam os clientes para diferentes países. Imagine receber seus tacos servidos em pirâmides maias, lembrando as icônicas construções do México (R$ 57 com 3 sabores ou R$ 22 individual), ou experimentar uma seleção de sabores a bordo de um carro cubano clássico em miniatura (Ropa Veja Bel Air R$ 54). Para os amantes de picância, o “Chilli Sierra Negra” chega em erupção, garantindo uma experiência intensa e saborosa (R$ 55).

Fotos: divulgação / assessoria de imprensa.

Sobremesa interativa e drinks divertidos

E para fechar a experiência com chave de ouro, tem sobremesa nova que é um espetáculo à parte: uma piñata de chocolate (R$ 35) que, ao ser quebrada, revela uma chuva de confeitos sobre frutas frescas, criando uma mistura deliciosa e interativa. Essa abordagem lúdica é um reflexo do ambiente alegre e acolhedor que o Taco sempre proporcionou, e que agora está ainda mais envolvente.

A nova carta de drinks também é um convite à celebração, repleta de opções coloridas e instagramáveis, ideais para brindar encontros com amigos, jantares românticos ou celebrações em família. Tem os novos drinks da família Cuervo, como Paloma (R$ 35) e Carajillo (R$ 39), além da clássica Margarita. Para quem gosta de cerveja, a parceria de longa data com a Heineken continua, com as cervejas Sol, Sol zero e Lagunitas.

Sequência Mexicana

Além das novidades, o Taco preserva tradições queridas pelo público. De segunda a quinta-feira, os clientes podem aproveitar a Sequência Mexicana. Ela é ideal para quem gosta de comer à vontade e inclui taco de todos os sabores, nachos, burrito, quesadilla, espetos mexicanos, papas fritas e pastelitos, pelo valor de R$ 79,90 por pessoa até o final de novembro. O cardápio também mantem outros queridinhos do público como as clássicas Fajitas (R$ 99 a R$ 120, depende do sabor) e Chilli Fries (R$ 69).

Taco Bar y Cocina Latina

Funcionamento: Segunda a Quinta: 18h às 23h30. Sexta e Sábado: 18h à 01h.

Endereço: R. Bispo Dom José, 2293 – Batel, Curitiba (PR)

Instagram: @taco.cocinalatina