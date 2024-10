Bandas curitibanas celebram aniversário com show no Jokers

As bandas Pallets e Trilho farão aniversário no dia 1º de novembro (sexta-feira), no Jokers Pub, e estarão juntas para celebrar suas duas trajetórias de superação e amor pela música. Para completar a noite de aniversários, o quarteto Pão de Hamburguer será o convidado especial nessa celebração.

O grupo Pallets está completando 20 anos de trajetória artística. A banda enfrentou algumas barreiras a mais por ter origem na Região Metropolitana de Curitiba. “Como surgimos na periferia de São José dos Pinhais, no bairro Cidade Jardim, a tarefa ficou um pouco mais difícil. É preciso ter muita resiliência, mas o que mantém a banda ativa é o carinho que temos por nossas composições e pela música, além da amizade entre os integrantes da banda e as pessoas que nos acompanham. Somos uma grande irmandade gerada por meio da música e o que conquistamos é consequência de algo que amamos fazer”, diz o vocalista do Pallets, Renan Alves.

O grupo Trilho, que está completando 15 anos de estrada, é outro exemplo da persistência que faz os artistas curitibanos superarem todas as adversidades. “Nós compartilhamos muitos momentos com o Pallets, desde shows pequenos até eventos maiores, e sempre nos apoiamos, tanto na música quanto na vida. Comemorar essa data juntos é uma maneira de lembrar dessa trajetória e de mostrar que seguimos fortes, apesar de tantas mudanças no cenário” afirma a vocalista do Trilho, Birla Malerba.

Para completar a festa, o trio Pão de Hamburguer (que está completando 20 anos de vida e tem uma longa relação de amizade com as duas bandas), também foi convidado para participar dessa grande celebração. “Eles são nossos amigos pessoais e de estrada há muito tempo. Nós já tocamos em muitos festivais juntos”, diz o vocalista e baterista do Pão, Rennan Fróis.

Os ingressos antecipados custam R$ 20,00 + taxa administrativa e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos (https://goingressos.com.br/evento/pallets-trilho). No dia do show, os bilhetes custarão R$ 30,00, no Jokers.

A casa abre às 18h e os shows começam às 21h. A classificação etária é de 18 anos (menores só entram se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis).

O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Pallets

A banda Pallets nasceu em 2004 no município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Atualmente, o grupo conta com Renan Alves (vocal), Aldo Luiz e Emanuel Weltener (guitarras), Ricardo Coração de Leão (baixo) e Deiwerson de Lima (bateria).

A sonoridade do Pallets tem, como grandes influências, as bandas dos anos 1970 e a pegada mais “suja” do Garage Rock do final dos anos 1960. Grupos contemporâneos, entre eles o The Strokes e o The Hellacopters, também entram nessa alquimia.

Liricamente, a banda compõe letras em português, justamente como uma maneira de atingir mais diretamente o entendimento e as emoções do público. “Retratamos fatos do cotidiano ou contamos histórias que se passaram nas nossas vidas ou de outras pessoas”, explica Renan.

O grupo já fez parte do lineup de alguns dos maiores festivais do país, entre eles o Psicodália, em Santa Catarina, e o Coolritiba, realizado anualmente na Pedreira Paulo Leminski.

A discografia da banda conta com os álbuns “Independência ou Sorte” (2012) e “Cidade Jardim” (2020).

Trilho

A banda curitibana Trilho foi formada em 2009 e conta, atualmente, com Birla Malerba (vocal), Andre Prokofiev e Vitor Vieira (guitarras), Rex Falkowski (baixo) e Mario Oliveira (bateria).

Nos 15 anos de vida, a banda lançou os álbuns “Trilho” (2014) e “Lenha na Fogueira” (2019), nos quais incorpora influências que fazem parte da formação musical de cada um dos integrantes. “No início, buscávamos as raízes do Rock clássico dos anos 1960/70, além das influências brasileiras. A partir do segundo álbum, a nossa sonoridade ganhou maturidade, mergulhando mais profundamente no Southern Rock. Agora, estamos equilibrando as influências do passado com uma pegada renovada e atual, seguindo firmes na missão de fazer música autêntica e cada vez mais elétrica”, explica Prokofiev.

Sobre essa base sonora, as letras cantadas por Birla abordam temas bem paranaenses, entre eles a violência urbana muito presente em Curitiba e a sensação de vir do litoral e sentir o vento gelado na Serra do Mar, antes de chegar à capital do estado.

Nessas quase duas décadas de vida, O Trilho fez diversos shows marcantes. Entre eles está a abertura da apresentação que o grupo estadunidense Blackberry Smoke fez na Ópera de Arame, em 2019. “Foi surreal dividir o palco com uma banda que admiramos tanto e sentir aquela conexão com o público”, diz Birla.

Atualmente, os integrantes do Trilho estão trabalhando em um novo álbum que deve ser lançado em 2025. “Seguimos firmes, compondo, tocando e sempre buscando evoluir. O que nos move é o amor pela música e a vontade de continuar contando a nossa história”, complementa a cantora.

Pão de Hamburguer

O grupo curitibano Pão de Hamburguer foi formado em 2004 e conta, atualmente, com Gabriel Fausto (vocal e guitarra), Leonardo Bokermann (guitarra e backing vocals), Ricardo Coração de Leão (baixo) e Rennan Fróis (bateria).

Nesse show no Jokers, a formação da banda contará com o baixista Yan Lemos substituindo Ricardo Coração de Leão, que também faz parte do Pallets.

A sonoridade do Pão de Hamburguer tem uma pegada bem próxima do Rock’n’roll clássico, mas também absorve elementos de outros estilos musicais. “Sempre gostamos de solo, progressão, viradona de bateria, essas coisas. Mas também temos o nosso lado ‘fofinho’ (risos), pois crescemos escutando Samba, MPB. Nos últimos anos, demos mais espaço a esse lado Pop”, explica Leonardo Bokermann.

A discografia do grupo conta com os álbuns “Gravando Curitiba Apresenta Pão de Hamburguer” (2010), “Ao Vivo no Guairinha” (2011) e “Coletânea Pão de Hamburguer” (2014), além dos EPs “Visconde de Guarapuava Lado A” (2017) e “Visconde de Guarapuava Lado B” (2020).

Atualmente, a banda está compondo as canções que farão parte do novo trabalho do Pão de Hamburguer, que deve ser lançado no início de 2025.

Jokers Pub

Inaugurado em 2001, o Jokers Pub é um dos mais tradicionais bares da capital paranaense. O local possui quatro ambientes diferentes, além da área do palco na qual acontecem as apresentações. Nesses espaços, são realizados diversos eventos, de shows a festas temáticas.

A cozinha do bar oferece várias opções aos frequentadores, entre elas sanduíches, cafés, saladas, sobremesas e sopas, com valores acessíveis para todos os públicos. Além disso, o Jokers conta com uma grande variedade de bebidas, cervejas e drinks.

Os horários de funcionamento do Jokers Pub são os seguintes: segunda-feira, das 10h às 15h, terça a sábado, a partir das 10h.

Cafeteria – Segunda a sábado, a partir das 10h.

Almoço – Segunda a sábado, das 11h30 às 15h.

Happy hour – Terça a sexta-feira, das 18h às 20h30.

Jantar – Terça a sexta-feira, a partir das 18h, e sábados, a partir das 20h.

Acompanhe as informações sobre o Jokers Pub no Instagram e Facebook @jokerspub e no site www.jokers.com.br.

Serviço:

O que: show das bandas Pallets, Trilho e Pão de Hamburguer.

Quando: 1º de novembro (sexta-feira), a partir das 21h.

Valores: os ingressos promocionais antecipados custam R$ 20,00 + taxa administrativa (2º lote) e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos (https://goingressos.com.br/evento/pallets-trilho).

Onde: Jokers Pub, Rua São Francisco, 164, Centro.

