A holandesa Picture, uma das bandas clássicas do início do heavy metal, muito conhecida no Brasil pelo disco “Eternal Dark”, de 1983, fará quatro shows no país e Curitiba é uma das escolhidas: a banda se apresenta no dia 14 de setembro no CWB Hall. A abertura será com a banda Hellgun, de São José dos Pinhais.

A Picture passa ainda por São Paulo, Limeira e Londrina. Os ingressos para o show de Curitiba estão à venda pela plataforma Bilheto, a partir de R$ 120 mais a taxa do site, no sistema “meia entrada para todos”.

LEIA TAMBÉM:

>> Artista cria mural em Curitiba com quase 7 mil garrafas de vidro

>> Shopping de Curitiba ganha novas lojas; saiba de quais marcas

Sobre a Picture

Criada em 1979, na Holanda, a Picture logo ultrapassou as fronteiras da Europa, excursionando com AC/DC, Ted Nugent e Saxon. Com 10 álbuns, a banda tem, inclusive, um gravado no Brasil, o “Live in São Paulo”, de 2020.

Seus principais álbuns clássicos são “Picture” (1980), “Heavy Metal Ears” (1981), “Diamond Dreamer” (1983) e “Eternal Dark” (1983).

A formação atual do Picture conta com Peter Strykes (vocais), Jan Bechtum (guitarra), Len Ruygrok (guitarra), Appie de Gelder (guitarra), Rinus Vreugdenhill (baixo) e Laurens Bakker (bateria).

Serviço

Banda Picture no CWB Hall

14 de setembro

Ingressos: https://www.bilheto.com.br/comprar/1613/picture

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Parolin – Curitiba – PR

Abertura das portas: 19 horas

Classificação: 16 anos.

Você já viu essas??

EITAAAA FUSCA AZUL!!! Carro flagrado na contramão pode ter causado tragédia na BR-277 SE LIGA, MOTORISTA Trecho campeão em multas de trânsito! Você já passou ou vai passar um dia! TÁ TENSO!! Desabafo!!! Empresária de Curitiba não aguenta mais clientes sendo espantados!