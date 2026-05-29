Banda Biquini faz show em Curitiba no dia da estreia do Brasil na Copa

A banda Biquini, antiga Biquini Cavadão, vem a Curitiba para a festa de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, no dia 13 de junho. Com mais de quatro década de história e quase 2.500 apresentações pelo Brasil na bagagem, a Biquini chega para apresentar a turnê “A Vida Começa aos 40”, com show especial no Igloo Super Hall.

O show tem início logo após o jogo do Brasil contra o Marrocos. No repertório, o quarteto programou músicas de diferentes fases da banda. Entre elas, “Timidez”, Vento Ventania”, “Dani” e “Chove Chuva”.

Bruno Gouveia, Miguel Flores da Cunha, Carlos Coelho e Álvaro Birita formam o Biquini, que segue na estrada há 40 anos sem pausas. A banda vendeu quase 2 milhões de discos ao longo e toda a carreira. Para comemorar, a banda prepara o lançamento de um vinho em parceria com a vinícola Helios.

Serviço

Biquini em Curitiba

Realização: Prime

Quando: 13 de junho de 2026 (sábado)

Local: Igloo Super Hall/Jockey Club do Paraná (R: Dino Bertoldi,740, Tarumã)

Horário: a partir 16h30

Valores: a partir de R$60,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer.

INGRESSO SOLIDÁRIO – doadores de 1kg de alimento não-perecível, possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

VENDAS ONLINE: www.blueticket.com.br .Para compras online é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento.

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: jovens com 17 anos acompanhado de maior responsável. Jovens com idade entre 14 e 16 anos terão acesso ao evento com os pais ou acompanhado de responsável legal com documento assinado em cartório. Menores de 14 anos somente acompanhado dos pais.