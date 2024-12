Atração surpresa completa lista dos 33 shows gratuitos no Litoral do Paraná

O cantor Luan Santana foi confirmado como a grande atração surpresa do Verão Maior Paraná 2024/2025. O artista se apresentará no dia 1º de fevereiro em Matinhos, completando a programação de 33 shows nacionais gratuitos que agitarão as praias paranaenses entre janeiro e fevereiro.

O retorno de Luan aos palcos do evento promete ser memorável. Em janeiro deste ano, o cantor fez história ao reunir cerca de 136 mil pessoas nas areias de Caiobá, em um dos maiores shows da temporada anterior.

Além de Luan Santana, o fim de semana em Matinhos contará com a apresentação do grupo Sorriso Maroto no dia 31 de janeiro. Já em Pontal do Paraná, as duplas Bruninho & Davi e João Neto & Frederico prometem animar o público.

A programação completa do Verão Maior Paraná inclui nomes de peso como Jota Quest, Titãs, Fernando e Sorocaba, Zezé di Camargo e Luciano, Michel Teló, Alexandre Pires e Péricles. Os shows acontecerão entre 10 de janeiro e 20 de fevereiro, na maior programação musical já vista no Litoral paranaense.

Estrutura de Ponta e Segurança Reforçada

O Governo do Estado investiu em uma estrutura ainda mais robusta para esta edição. Os palcos terão quase 40 metros de largura, e o público contará com seis torres de delay em Matinhos e duas em Pontal do Paraná, garantindo qualidade sonora em toda a extensão da praia.

A segurança será reforçada com monitoramento aéreo por helicópteros e equipes em terra, especialmente nas proximidades dos palcos, para assegurar o deslocamento seguro dos espectadores.

Além dos Shows, Muita Diversão

O Verão Maior Paraná não se resume apenas aos shows. A programação inclui atividades esportivas e de lazer em pontos estratégicos de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, São Pedro do Paraná e Porto Rico. Profissionais estarão disponíveis para ministrar aulas de ginástica, dança, recreação, além de organizar competições esportivas e gincanas.

Com um investimento total de cerca de R$ 120 milhões na preparação do evento, tanto no Litoral quanto nas praias de água doce da região Noroeste, a expectativa é de um volume recorde de turistas durante toda a estação.

Para mais informações sobre a programação completa do Verão Maior Paraná, os interessados podem acessar o site oficial do Governo do Paraná: pr.gov.br/verao.