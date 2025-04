Atração gratuita em shopping de Curitiba tem réplicas de dinossauros gigantes

Os gigantes da pré-história vão encantar crianças e adultos em uma experiência educativa e imersiva no ParkShoppingBarigüi. A exposição “DinosAlive” reúne mais de 20 réplicas de dinossauros, incluindo espécies em tamanho real, mecatrônicas com movimentos realistas e modelos estáticos.

Quem quiser encarar a aventura jurássica verá a reprodução do colossal Giganotossauro, com 10 metros de comprimento, do Angaturama de 6 metros, do Tsintaosauro de 9 metros e do Shunossauro de 10 metros. Os visitantes também poderão saber mais sobre outras espécies como o Dracorex, Dilofossauro, Amonite e Guanlong, que terão réplicas detalhadas e realistas para explorar o universo dos dinossauros de maneira educativa e divertida.

A experiência vai além com iluminação temática, sons ambientes e ilhas interativas. Para quem gosta de tirar fotos, a exposição terá cenários superdivertidos como a cabeça gigante de um dinossauro, os ovos e um bebê dino, que prometem encantar visitantes de todas as idades.

A entrada para visitação dos dinos é gratuita, mas há cobrança de R$ 15,00 para quem quiser andar no Trenzinho e R$ 12,00 no Mini Carrossel. A compra pode ser feita diretamente na bilheteria do evento. A atração é livre para todas as idades e a entrada é por ordem de chegada.

Serviço

A exposição fica em cartaz até 8 de junho, de segunda a domingo, no mesmo horário de funcionamento do PkB. A entrada para visitação é gratuita, mas o Trenzinho custa R$15,00 e o Mini Carrossel R$12,00. O Shopping fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, loja âncora, piso L3.

Horários diferenciados no feriado

O horário normal de funcionamento do shopping é das 10h às 22h, mas no feriadão os horários serão diferenciados.

18/04 Sexta-feira – Sexta-feira Santa:

Lojas Satélites, âncoras e quiosques: 14h às 22h*

Praça de alimentação: 12h às 22h**

Restaurantes e Park Gourmet: 12h às 23h

Festval: 7h às 22h

Lazer: conforme programação

*Facultativo entre 10h e 14h

**Facultativo entre 10h e 12h

19/04 Sábado:

Lojas Satélites, âncoras e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes e Park Gourmet: 12h às 23h

Festval: 7h às 22h

Lazer: conforme programação

20/04 Domingo – Páscoa:

Lojas Satélites, âncoras e Quiosques: 14h às 20h*

Praça de alimentação: 12h às 20h

Restaurantes e Park Gourmet: 12h às 21h

Festval: fechado

Lazer: conforme programação

*Facultativo: 12h às 14h

21/04 Segunda-feira – Tiradentes:

Lojas satélites, âncoras e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 20h

Restaurantes e Park Gourmet: 12h às 21h

Festval: 7h às 22h

Lazer: conforme programação