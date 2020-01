Escorregador, circuitos de arvorismo e escaladas temáticas fazem parte do PkB Climb Up, a atração de férias do Park Shopping Barigui, que promete muita aventura e diversão para adultos e crianças!

Entre as atividades oferecidas está o circuito de arvorismo, que conta com dois percursos: o arvorismo infantil para crianças a partir de três anos e o arvorismo aventura para crianças acima de oito anos.

Para garantir a segurança nas brincadeiras, todos os participantes precisam usar capacetes e acessórios de proteção. Segundo os organizadores, as atividades dispõem de um sistema de segurança, com equipamentos projetados para garantir uma aterrissagem tranquila para todos.

Arvorismo e atividades para crianças. Foto: Divulgação/Park Shopping Barigui.

PkB Climb Up

Quando: até 11 de março

Onde: Park Shopping Barigui – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 Mossunguê

Horário: De segunda a sexta-feira, das 12h às 21h30; sábados das 10h às 21h30; e domingos e feriados, das 14h às 21h30

Preço: R$ 35 – 20 minutos, R$ 50 – 30 minutos, R$ 60 – 40 minutos.