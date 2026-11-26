A quinta-feira (26) movimenta a programação cultural de Curitiba e Região Metropolitana com a estreia de espetáculos teatrais nos auditórios do Centro Cultural Teatro Guaíra e do Teatro José Maria Santos, além da apresentação do Cirque du Soleil em Pinhais.

O roteiro do dia também reúne música instrumental natalina, shows ao vivo em bares da capital, encontro com o autor Junior Rostirola e atrações temáticas de Natal abertas ao público.

Confira, a seguir, as atrações do dia:

Espetáculos e Teatro

Cirque du Soleil – Alegría

A companhia canadense apresenta o espetáculo que contrapõe o velho e o novo mundo por meio de acrobacias contemporâneas, estética barroca, produção de palco e música ao vivo.

Horário: a partir das 21h;

Local: Expotrade Convention Center (Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454, Vila Amélia / Jardim Amélia, Pinhais);

Ingressos: pagos (bilheteria oficial no Pátio Batel e canais oficiais do evento).

Muito Barulho por Nada

Montagem do Teatro de Comédia do Paraná com duração aproximada de uma hora e classificação indicativa de 14 anos.

Horário: às 20h30;

Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba);

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda pelo DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

Está Tudo Bem

Espetáculo comemorativo de dez anos da companhia Ap da 13. Em formato de sitcom (comédia de situação) que perde a estabilidade gradualmente, a peça acompanha uma família que tenta manter a rotina diante de falhas, diagnósticos e especialistas. Duração de 1h20 e classificação de 16 anos.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra (Rua Amintas de Barros, 70, Centro, Curitiba);

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda pelo DiskIngressos (taxa de administração de 13%; desconto de 50% para Club DiskIngressos e artistas com DRT).

Festival Homero Curitiba 2026

Realizado pela Cia. Iliadahomero de Teatro, o festival apresenta montagens de quatro cantos da “Ilíada”, encenados como peças independentes que abordam estratégias dos deuses, espionagem militar, intimidade familiar e duelos entre guerreiros. Duração de 90 minutos e classificação de 12 anos.

Horário: às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655, São Francisco, Curitiba);

Ingressos: R$ 90,40 (inteira) e R$ 45,20 (meia-entrada), à venda pelo DiskIngressos.

Shows e música ao vivo

Concerto natalino da JOY Big Band

Sete músicos da JOY Big Band interpretam versões instrumentais de clássicos da música e de canções natalinas dentro da programação do “Natal de Encontros”.

Horário: às 19h;

Local: Shopping Curitiba (Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro, Curitiba);

Ingressos: entrada gratuita.

RAFTAZ @ Céu

A banda Raftaz apresenta repertório com clássicos de dub, reggae e soul no listening bar (bar dedicado à audição musical) da casa.

Horário: a partir das 18h;

Local: Céu Bar (Rua Desembargador Costa Carvalho, 471, Batel, Curitiba);

Ingressos: ingressos antecipados.

SSPinheiro no Cataia Bar

Apresentação musical ao vivo integra a programação noturna da casa.

Horário: às 19h;

Local: Cataia Bar;

Ingressos: no local.

Carniçal

Show ao vivo da banda brasileira de death e black metal.

Horário: às 22h;

Local: Clay Highway Bar (BR-116 / Linha Verde, 17253, Capão Raso / Xaxim, Curitiba);

Ingressos: à venda pela Ticketmaster.

Literatura e Encontros

Tour “Café com Deus Pai” – com Junior Rostirola

O autor do best-seller (livro mais vendido) “Café com Deus Pai” conduz encontro presencial com reflexões sobre espiritualidade, propósito, superação e fé, após o lançamento do Volume 7 da obra, intitulado “Porções Diárias de Restauração”.

Horário: às 19h30;

Local: Igreja Alcance Pinhais (Avenida Maringá, 455, Emiliano Perneta, Pinhais);

Ingressos: à venda pelo site.

Atrações de Natal

Roda-gigante O Boticário e Casa do Natal

Instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, a roda-gigante funciona nesta primeira semana com acesso pela Casa do Natal – O Boticário, espaço de 12 x 10 metros onde o público pode confeccionar um cartão-postal personalizado e entregá-lo ao Carteiro Natalino.

Horário: das 16h às 22h;

Local: Calçadão da Rua XV de Novembro (Centro, Curitiba).

Vila de Natal Electrolux e Casa do Papai Noel

Corredor iluminado que liga o Teatro Guaíra às escadarias da UFPR com estações temáticas, trenzinho elétrico, feirinha gastronômica, barracas de artesanato e atendimento do Papai Noel para fotos.

Horário: atendimento da Casa do Papai Noel das 18h30 às 21h;

Local: Praça Santos Andrade (Centro, Curitiba).

Natal Pátio Batel x Cirque du Soleil Alegría – In a New Light

Decoração temática inspirada no espetáculo canadense com árvore de 18 metros, exposição gratuita de fotografias de bastidores assinadas por Ghislain Ramage, brinquedos circenses (para crianças de três a 12 anos acompanhadas), tobogã que termina dentro da árvore, camarins de pintura facial e trono do Papai Noel.

Horário: das 10h às 22h (camarins das 12h às 20h; Papai Noel das 14h às 21h, com intervalo das 17h30 às 18h);

Local: Pátio Batel – Piso L1 e entrada do tobogã no Piso L3 (Av. do Batel, 1868, Batel, Curitiba);

Ingressos: visitação, brincadeiras circenses e fotos com celular no trono são gratuitas; tobogã e camarins custam R$ 5 cada (renda destinada ao Hospital Erastinho); fotos profissionais com o Papai Noel custam a partir de R$ 15.

Decoração Natalina do ParkShoppingBarigüi

Ambientação inspirada no universo da música com árvore principal de mais de 12 metros, cenários interativos, jogo de damas em tamanho real, carrossel com renas, trenó acessível, xilofone e piano interativo para tocar com os pés, oficina de notas musicais para colorir e fotos com o Papai Noel.

Horário: das 10h às 22h;

Local: ParkShoppingBarigüi – Praça Central do Piso L1 e corredores (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Mossunguê, Curitiba).

Marcenaria do Noel no Shopping Estação

Cenário temático que retrata a oficina de brinquedos de madeira do Papai Noel, com árvore principal de oito metros em formato de moinho, jardim encantado, jogos, parquinho de madeira, área para escrita de cartinhas e passeio de dois minutos no Trenzinho Elétrico.

Horário: no horário de funcionamento do shopping;

Local: Shopping Estação.