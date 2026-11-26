Os motoristas que circulam por Curitiba nesta quinta-feira (26) enfrentam novas frentes de obras de pavimentação no Portão, além de interdições em importantes corredores de transporte e acesso aos bairros.

O destaque do dia é o início da recuperação asfáltica na Rua Luiz Parigot de Souza, enquanto bloqueios recentes na região da Linha Verde, no Pinheirinho, e frentes do Novo Inter 2 e do BRT Leste/Oeste seguem exigindo rotas alternativas e atenção redobrada.

Confira, a seguir, as alterações no trânsito:

Obras em vigor a partir desta quinta-feira

Na região sul da capital, no bairro Portão, a Rua Luiz Parigot de Souza passa por serviços de melhorias no asfalto nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27). Embora não haja previsão de interdição total, a presença de máquinas e operários exige redução de velocidade e atenção redobrada dos condutores que utilizam a via nos próximos dois dias.

Bloqueios e desvios em andamento na Linha Verde e bairros

No Pinheirinho, segue em vigor o bloqueio total da Rua Ipiranga, no trecho entre a Rua André Szalbot e a BR-476 (Linha Verde). Iniciada na última terça-feira (24), a medida é necessária para a construção da nova trincheira da Vila São Pedro. Os motoristas devem utilizar o desvio pelas ruas Eloi Orestes Zeglin e Lothário Boutin — que passaram a operar em sentido único com novas conexões de cruzamento com a rodovia.

Para quem entra no bairro, há um novo acesso pela marginal da Linha Verde, próximo à Rua Batista da Costa. Na mesma região, quem trafega pela Linha Verde no sentido sul precisa utilizar a via local entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha, alteração implantada no dia 10 de novembro para o avanço da mesma obra.

Também no Pinheirinho, a Rua Abatiá passa por reciclagem de pavimento em um trecho de 690 metros entre as ruas Manoel Teixeira Andrade e Arapongas. O serviço começou na terça-feira (24) e tem duração prevista de 30 dias, restando cerca de 28 dias de trabalhos sujeitos às condições climáticas.

No Vista Alegre, duas frentes alteram a circulação. Desde segunda-feira (23), a pista da direita da Rua Jacarezinho (sentido bairro) está bloqueada em frente à Torre Panorâmica, entre as ruas Joaquim da Silva Sampaio e Professor Lycio Grein de Castro Velloso, com desvio pelas ruas Joaquim da Silva Sampaio e São Marcelino Champagnat.

Já a Rua André Zanetti permanece totalmente fechada entre as ruas Arthur Leinig/Jeremias Lissa e Amapá desde o dia 19 de novembro para obras do Novo Inter 2. A previsão inicial é de 60 dias de interdição — restando aproximadamente 53 dias —, com rotas alternativas pelas ruas Solimões e Arthur Leinig.

No Novo Mundo, o bloqueio total da Rua Francisco Ader e a interdição parcial da Rua Antônio Gasparin completam uma semana nesta quinta-feira. Iniciados em 19 de novembro para pavimentação e passagem de fibra óptica, os serviços têm prazo estimado de 20 dias (faltando cerca de 13 dias), com desvio indicado pela Rua Deputado Waldemiro Pedroso.

Na região do Capão Raso, o cruzamento das ruas Vereador Adeodato Volpi e Antônio Freitas Barbosa continua bloqueado desde o dia 16 de novembro para obras de drenagem, fibra óptica e novo pavimento. A intervenção deve durar cerca de um mês, restando aproximadamente 20 dias para a liberação total do cruzamento.

Impactos nos corredores de ônibus e grandes avenidas

No Rebouças, a marginal da Avenida Sete de Setembro mantém dois bloqueios parciais no sentido bairro entre as ruas João Negrão e Conselheiro Laurindo, e entre a Rua Tibagi e a Avenida Mariano Torres. A intervenção do BRT Leste/Oeste começou em 19 de novembro e segue até 12 de dezembro — restando 16 dias de obras —, com a passagem dos ônibus preservada nos dois trechos.

Na Campina do Siqueira, o bloqueio de duas faixas da esquerda da Alameda Júlia da Costa, no cruzamento com a Rua General Mário Tourinho, entra no décimo dia de execução para as obras do Novo Inter 2. A interdição deve durar 30 dias (faltando cerca de 21 dias), com desvio pelas ruas André Kaviski e Alameda Princesa Izabel.

Na mesma região, a Rua Padre Anchieta, bloqueada desde o dia 17 de novembro entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giacomo Cusmano para pavimentação, entra na reta final do prazo previsto de 10 dias — com liberação esperada para esta sexta-feira (27), conforme o clima.

No Portão, além das obras iniciadas hoje, seguem duas interdições de longa duração do Novo Inter 2. Na Avenida Presidente Arthur Bernardes, o bloqueio entre as ruas Irati e João José Pichet (iniciado em 16 de novembro) vai até 18 de dezembro, restando 22 dias de trabalhos e desvio pela Rua Coronel Airton Plaisant.

Já na Avenida República Argentina, a canaleta exclusiva está fechada desde 16 de novembro entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny/Arion Niepce da Silva, obrigando os ônibus a dividirem a via lenta pelos próximos 80 dias (de um total previsto de 90 dias).

Mudança permanente de sentido

No Prado Velho, os motoristas devem ficar atentos à nova sinalização da Rua Jaime Costa, que opera em sentido único desde o dia 12 de novembro no trecho entre as ruas Francisco Parolin e David de Souza Camargo, permitindo o fluxo apenas em direção à David de Souza Camargo.