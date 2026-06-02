Angra comemora 30 anos de “Holy Land” com show em Curitiba

Curitiba vai receber a turnê comemorativa de 30 anos do álbum “Holy Land” da banda de heavy metal Angra. A apresentação acontece no dia 25 de setembro, na Live Curitiba. As vendas serão anunciadas em breve.
“Holy Land” é o segundo álbum de estúdio do Angra e ocupa um lugar decisivo na história da banda. O disco marcou a consolidação da identidade musical do grupo, que combina metal melódico, elementos progressivos, arranjos sinfônicos, passagens acústicas, percussões e referências à música brasileira.
Rafael Bittencourt, guitarrista e fundador da banda, relembra o contexto em que o disco foi criado. “Nós estávamos confiantes e impacientes para ir mais longe. Era o momento ideal para experimentar, correr riscos e ultrapassar nossos limites. Éramos jovens, inspirados e tínhamos a rara oportunidade de nos dedicar à música de forma profissional, ao mesmo tempo em que realizávamos nosso sonho de reconhecimento internacional. Para expressar quem éramos, tive a ideia de contar a história da descoberta do Brasil, da colonização europeia e de seu encontro com as culturas africanas e indígenas. Durante o período Holy Land, a banda atingiu seu auge, tanto no plano individual quanto coletivo. Nada podia nos parar. Foi um período fabuloso que jamais esquecerei”.
O show em Curitiba vai contar com composições fundamentais na discografia do grupo, como “Nothing to Say”, “Carolina IV”, “Make Believe”, “Z.I.T.O.”, “Deep Blue” e “Lullaby for Lucifer”.
Angra atualmente é formado por Alirio Netto no vocal, Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa nas guitarras, Felipe Andreoli no baixo e Bruno Valverde na bateria.
Serviço
Angra, Holy Land 30th Anniversary Tour
Data: sexta-feira, 25 de setembro
Local: Live Curitiba
Cidade: Curitiba
Ingressos: vendas em breve
Apresentação: Top Link Music