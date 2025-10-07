Ainda dá tempo! Aproveite últimos dias do Festival da Carne de Onça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Se você ainda não aproveitou o Festival da Carne de Onça de Curitiba – o quer experimentar a iguaria em algum bar ou restaurante diferente – precisa correr. O festival vai até esta quarta-feira (08/10) e você pode consultar todos os estabelecimentos participantes clicando neste link. O preço é único e vale para todos os locais: R$ 27.

A Carne de Onça de Curitiba é patrimônio imaterial do Paraná e tem o selo de Indicação Geográfica. A iguaria típica de Curitiba é preparada com carne moída de primeira (patinho), temperada com sal, pimenta e azeite, servido com uma boa camada de cebola branca e cebolinha verde, tudo na “cama fofinha” de uma fatia generosa de broa de centeio – que também tem o selo IG.

O Festiva da Carne de Onça de Curitiba é promovido pela plataforma gastronômica Curitiba Honesta, com apoio da Tribuna. Nós visitamos vários dos estabelecimentos participantes e pôde experimentar diversos jeitos de servir a Carne de Onça de Curitiba. Você pode acompanhar as fotos, receitas e o endereço (e horários de funcionamento) de todos os participantes neste link!

