Gastronomia

Festival de churrasco terá open food com 15 estações diferentes

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Ana Reimann - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 15/08/26 14h44
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imagem mostra dezenas de costelas alinhada se presas a espetos, no chão, com lenhas queimando ao redor
Costela Fogo de chão é apenas uma das opções do Festival dos Bravos. Foto: Divulgação / Imagem melhorada com IA

Curitiba recebe neste domingo (16) a terceira edição do Festival dos Bravos, evento dedicado ao churrasco que será realizado no Spazio Giardino, em Santa Felicidade. A programação reúne mais de 15 estações gastronômicas comandadas por chefs e assadores da região, com quatro horas de open food, música ao vivo e espaço destinado às crianças.

A abertura dos portões está marcada para as 11h e o serviço de alimentação começa ao meio-dia. Durante quatro horas, o público poderá experimentar e repetir livremente os pratos preparados nas diferentes estações.

O cardápio reúne diferentes técnicas de preparo e vai dos cortes tradicionais às receitas que combinam a churrasqueira com outros estilos de cozinha. Entre as opções estão:

  • costela e paleta bovina no fogo de chão
  • churrasco de igreja
  • brisket defumado
  • entranha bovina
  • paleta de cordeiro
  • costelinha BBQ
  • frango no varal
  • panceta pururuca
  • choripán
  • hambúrguer artesanal.
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Também fazem parte do menu salmão na brasa, ossobuco com polenta cremosa e carne de onça. Para acompanhar, haverá batata frita e pão de alho bolinha. A brasa chega ainda às sobremesas, com banoffee na parrilla e brigadeiro de bacon.

Além da gastronomia, o 3º Festival dos Bravos terá música ao vivo, espaço kids, estacionamento e estrutura para receber famílias. A proposta do evento também é dar visibilidade aos profissionais que trabalham com diferentes técnicas de churrasco e reunir, em um mesmo espaço, assadores e chefs da região.

Os ingressos são limitados e o preço custa R$ 189 (adultos). Os convites podem ser comprados aqui. O Spazio Giardino fica na Rua Soledade Regina Sanzovo Mourão, 600, Santa Felicidade.

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