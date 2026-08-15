Festival de churrasco terá open food com 15 estações diferentes

Curitiba recebe neste domingo (16) a terceira edição do Festival dos Bravos, evento dedicado ao churrasco que será realizado no Spazio Giardino, em Santa Felicidade. A programação reúne mais de 15 estações gastronômicas comandadas por chefs e assadores da região, com quatro horas de open food, música ao vivo e espaço destinado às crianças.

A abertura dos portões está marcada para as 11h e o serviço de alimentação começa ao meio-dia. Durante quatro horas, o público poderá experimentar e repetir livremente os pratos preparados nas diferentes estações.

O cardápio reúne diferentes técnicas de preparo e vai dos cortes tradicionais às receitas que combinam a churrasqueira com outros estilos de cozinha. Entre as opções estão:

costela e paleta bovina no fogo de chão

churrasco de igreja

brisket defumado

entranha bovina

paleta de cordeiro

costelinha BBQ

frango no varal

panceta pururuca

choripán

hambúrguer artesanal.

Também fazem parte do menu salmão na brasa, ossobuco com polenta cremosa e carne de onça. Para acompanhar, haverá batata frita e pão de alho bolinha. A brasa chega ainda às sobremesas, com banoffee na parrilla e brigadeiro de bacon.

Além da gastronomia, o 3º Festival dos Bravos terá música ao vivo, espaço kids, estacionamento e estrutura para receber famílias. A proposta do evento também é dar visibilidade aos profissionais que trabalham com diferentes técnicas de churrasco e reunir, em um mesmo espaço, assadores e chefs da região.

Os ingressos são limitados e o preço custa R$ 189 (adultos). Os convites podem ser comprados aqui. O Spazio Giardino fica na Rua Soledade Regina Sanzovo Mourão, 600, Santa Felicidade.