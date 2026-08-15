Festival de churrasco terá open food com 15 estações diferentes

Curitiba recebe neste domingo (16) a terceira edição do Festival dos Bravos, evento dedicado ao churrasco que será realizado no Spazio Giardino, em Santa Felicidade. A programação reúne mais de 15 estações gastronômicas comandadas por chefs e assadores da região, com quatro horas de open food, música ao vivo e espaço destinado às crianças.
A abertura dos portões está marcada para as 11h e o serviço de alimentação começa ao meio-dia. Durante quatro horas, o público poderá experimentar e repetir livremente os pratos preparados nas diferentes estações.
O cardápio reúne diferentes técnicas de preparo e vai dos cortes tradicionais às receitas que combinam a churrasqueira com outros estilos de cozinha. Entre as opções estão:
- costela e paleta bovina no fogo de chão
- churrasco de igreja
- brisket defumado
- entranha bovina
- paleta de cordeiro
- costelinha BBQ
- frango no varal
- panceta pururuca
- choripán
- hambúrguer artesanal.
Também fazem parte do menu salmão na brasa, ossobuco com polenta cremosa e carne de onça. Para acompanhar, haverá batata frita e pão de alho bolinha. A brasa chega ainda às sobremesas, com banoffee na parrilla e brigadeiro de bacon.
Além da gastronomia, o 3º Festival dos Bravos terá música ao vivo, espaço kids, estacionamento e estrutura para receber famílias. A proposta do evento também é dar visibilidade aos profissionais que trabalham com diferentes técnicas de churrasco e reunir, em um mesmo espaço, assadores e chefs da região.
Os ingressos são limitados e o preço custa R$ 189 (adultos). Os convites podem ser comprados aqui. O Spazio Giardino fica na Rua Soledade Regina Sanzovo Mourão, 600, Santa Felicidade.