O que fazer em Curitiba neste final de semana? “Neve”, caminhões gigantes e mais

O fim de semana de 14 a 16 de agosto em Curitiba e região oferece desde neve artificial e shows gratuitos no Centro Histórico até a maior feijoada do mundo em Santa Felicidade, passando por churrasco, exposição de caminhões gigantes e festivais no interior. A programação do 14º Festival de Inverno do Centro Histórico é o grande destaque, com chuva de neve, gastronomia com pinhão e maratona musical na Praça João Cândido, sem pagar nada.

Confira o guia completo para planejar seus passeios deste fim de semana:

Destaque da Semana: 14º Festival de Inverno do Centro Histórico

Onde: Praça João Cândido (São Francisco) | Entrada Gratuita

Praça João Cândido (São Francisco) | Atração Especial: Neve artificial em ambos os dias nos horários de 12h, 14h, 16h, 18h e 20h .

Neve artificial em ambos os dias nos horários de . Sábado (15/08): Grupo Folclórico Ucraniano Poltava (12h), Samba do Pernoite (13h), Vina Lacerda Quinteto (14h30), Banda Toda Pele com Thayana Barbosa (16h), Glauco Solter Quarteto com Léo Gandelman (18h). Aulas de gastronomia no deck das Ruínas a partir das 13h.

Grupo Folclórico Ucraniano Poltava (12h), Samba do Pernoite (13h), Vina Lacerda Quinteto (14h30), Banda Toda Pele com Thayana Barbosa (16h), Glauco Solter Quarteto com Léo Gandelman (18h). Aulas de gastronomia no deck das Ruínas a partir das 13h. Domingo (16/08): Banda Rockids (10h30), Carminha canta rocks (12h30), Relespública (14h), Djambi (16h) e Dança Árabe (17h30).

Banda Rockids (10h30), Carminha canta rocks (12h30), Relespública (14h), Djambi (16h) e Dança Árabe (17h30). Atividades extras: Caminhadas históricas com o Curitiba Free Walking em ambos os dias (Sáb: 11h e 17h | Dom: 17h).

Grandes espetáculos

Hot Wheels Monster Trucks Live: Os caminhões gigantes chegam à Pedreira Paulo Leminski com manobras radicais e arena imersiva. Quando: Sábado (15/08), às 11h30 e 18h30. Onde: Pedreira Paulo Leminski. Ingressos aqui.

Os caminhões gigantes chegam à Pedreira Paulo Leminski com manobras radicais e arena imersiva. 3º Festival dos Bravos: Open food de churrasco por 4 horas com mais de 15 estações, espaço infantil e música ao vivo. Quando: Domingo (16/08), a partir das 12h (portões às 11h). Onde: Spazio Giardino (Santa Felicidade).

Open food de churrasco por 4 horas com mais de 15 estações, espaço infantil e música ao vivo. Feira do Negócio Local (Viacredi): 170 expositores, oficinas, aulas de yoga, feira e shows gratuitos de Marjourie & Mell (sábado, 17h20), Banda do Corpo de Bombeiros e grupo DeLorean (domingo, 16h30). Quando: Sábado (15/08) e Domingo (16/08). Onde: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui) | Entrada Gratuita .

170 expositores, oficinas, aulas de yoga, feira e shows gratuitos de Marjourie & Mell (sábado, 17h20), Banda do Corpo de Bombeiros e grupo DeLorean (domingo, 16h30).

Música, Shows e Cultura

Orquestra Sinfônica do Paraná (Série Internacional): Concerto sob regência da maestrina europeia Catherine Larsen-Maguire, com solistas Vitorio Scarpi e Jonatas Rafael da Costa. Quando: Domingo (16/08), às 10h30 | Guairão (R$ 20 / R$ 10).

Concerto sob regência da maestrina europeia Catherine Larsen-Maguire, com solistas Vitorio Scarpi e Jonatas Rafael da Costa. Bossa Sempre Nova: Encontro de mestres com Roberto Menescal, Patty Ascher e Danilo Caymmi. Quando: Sábado (15/08), às 20h | Guairão (A partir de R$ 132).

Encontro de mestres com Roberto Menescal, Patty Ascher e Danilo Caymmi. Edu Falaschi: O ex-vocalista do Angra traz sua turnê de metal melódico a Curitiba. Quando: Domingo (16/08) | Stage Garden.

O ex-vocalista do Angra traz sua turnê de metal melódico a Curitiba. Tina Turner Tribute – O Show: Homenagem aos grandes sucessos da rainha do rock. Quando: Sábado (15/08) | Ingressos a partir de R$ 100 via DiskIngressos.

Homenagem aos grandes sucessos da rainha do rock. Vale da Música: Jazz, MPB e blues no palco flutuante. Quando: Domingo (16/08), das 10h às 17h50 | Ópera de Arame (R$ 15 / R$ 7,50). Ingressos aqui.

Jazz, MPB e blues no palco flutuante. Mostra de Cinema Gratuita: Exibições gratuitas de filmes. Quando: Domingo (16/08) | CAIXA Cultural Curitiba (retirada de ingressos 1h antes).

Exibições gratuitas de filmes. Lançamento de Livro: “Foto e Bola: histórias de 10 fotografias de Pelé”, com Sandro Moser, sessão de autógrafos e distribuição gratuita do exemplar. Quando: Domingo (16/08), das 10h às 13h | Museu Paranaense | Gratuito .

“Foto e Bola: histórias de 10 fotografias de Pelé”, com Sandro Moser, sessão de autógrafos e distribuição gratuita do exemplar.

Bate e Volta no Interior e Litoral

XV Festa Nacional do Feijão Preto (FENAFEP) em Prudentópolis: Prepara a maior feijoada do mundo em uma panela de 14 toneladas, além de palestras com Richard Rasmussen e grandes shows. Sexta (14/08): Edson & Hudson + Concurso Rainha FENAFEP. Sábado (15/08): Marcos & Belutti e Mari Fernandez. Onde: Centro de Eventos Terra das Cachoeiras | Entrada Gratuita .

Prepara a maior feijoada do mundo em uma panela de 14 toneladas, além de palestras com Richard Rasmussen e grandes shows. 1ª Feira Wave de Noivas e Debutantes em Guaratuba: Desfiles, expositores e a encenação de um casamento ao vivo. Quando: Sábado (15/08, das 14h às 22h) e Domingo (16/08, das 14h às 20h). Onde: Espaço Ripz (Guaratuba/PR) | Ingressos via Sympla (R$ 30 individual / R$ 50 casal).

Desfiles, expositores e a encenação de um casamento ao vivo.

Festival Pátio Gastronômico: Oito estabelecimentos da capital oferecem refeições completas em três tempos. Entre as casas participantes estão Bull Prime, Pobre Juan, La Pasta Gialla, Scarpetta Cucina, Pantucci, Olívia Mercearia Artesanal, Cas.cais Mar & Vinho, La Varenne, Emy by Kazuo, Wao e Santo Grão. Data: Até 13 de setembro, diariamente no horário do jantar. Local: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel). Ingressos e Valores: Pratos com entrada, principal e sobremesa divididos nas faixas de R$ 89, R$ 119 e R$ 149. Vendas e atendimento diretamente nas mesas dos restaurantes participantes; reservas de mesas exigidas exclusivamente para Cas.cais, La Varenne e Santo Grão junto a cada estabelecimento

Oito estabelecimentos da capital oferecem refeições completas em três tempos. Entre as casas participantes estão Bull Prime, Pobre Juan, La Pasta Gialla, Scarpetta Cucina, Pantucci, Olívia Mercearia Artesanal, Cas.cais Mar & Vinho, La Varenne, Emy by Kazuo, Wao e Santo Grão.