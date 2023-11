Sagitário: 4 profissões indicadas para os nativos deste signo

A meta de Sagitário é a sabedoria. Logo, “os sagitarianos têm sede de saber mais, de expandir a sua capacidade, de se aventurar e de explorar a vida”, explica a astróloga Thaís Mariano. Além disso, o signo representa a capacidade de agregar conhecimento de diversas áreas e evoluir mentalmente. Desse modo, as profissões que mais se alinham com Sagitário são:

O signo de Sagitário rege o ensino superior. Portanto, os sagitarianos funcionam muito bem trabalhando em universidades, especialmente como professores.

O signo também rege o exterior. Logo, os nativos costumam ter habilidades para lidar com o estrangeiro. Além disso, eles adoram conhecer novos lugares e culturas, seja por meio de viagens ou contato com pessoas locais.

Quando os sagitarianos se dedicam aos estudos da filosofia e da espiritualidade, tendem a se tornar

excelentes professores. No caso, eles passam a representar o arquétipo de Quíron, que é o sábio que supera a animalidade humana e se torna consciente.

A sede de aprender e de se aventurar dos sagitarianos favorece o trabalho nestes setores.

