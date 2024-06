Com a chegada do inverno, o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier, alerta que o frio é o ambiente propício para a reprodução de diferentes cepas de vírus. Uma delas, o adenovírus, provoca alguns resfriados e a conjuntivite – inflamação da conjuntiva, membrana transparente que reveste as pálpebras e a esclera, parte branca dos olhos.

O especialista ressalta que o aumento da poluição no inverno causa olho seco, uma disfunção na quantidade ou qualidade da lágrima que tem a função de proteger os olhos. “Sem esta barreira contra as agressões externas, o vírus chega aos olhos por meio do ar, água, contato com secreção de uma pessoa resfriada ou da mão com os olhos após tocar em um objeto contaminado”, explica.

Sintomas da conjuntivite

Pessoas com conjuntivite podem acordar pela manhã sentindo dor nos olhos, queimação, sensação de areia e visão embaçada. Além disso, os olhos eliminam uma secreção viscosa e as pálpebras ficam inchadas. Quem está com a imunidade baixa também pode sentir os sintomas de um resfriado: tosse, coriza e dor de garganta.

+ Leia também: Projeto do Paraná quer que “peeling de fenol” seja feito só com supervisão médica

Grupos que contraem conjuntivite viral com mais facilidade

Queiroz Neto afirma que todas as faixas etárias podem contrair a conjuntivite viral, mas quatro grupos têm mais predisposição. São eles:

Crianças porque muitas nunca tiveram contato anterior com o vírus e por isso não têm imunidade incorporada.

Idosos, alérgicos, mulheres na pós-menopausa e pessoas imunodeprimidas tem maior deficiência de lágrima. Estes grupos, comenta o especialista, podem desenvolver ceratoconjuntivite, caracterizada por infiltrados na córnea que causam áreas de opacificação na córnea e pode comprometer permanentemente a visão se não receber o tratamento adequado.

Jovens estudantes e trabalhadores que permanecem diariamente aglomerados em ambientes fechados também correm mais risco.

Conjuntivite viral é contagiosa?

O oftalmologista afirma que a conjuntivite viral e a bacteriana são altamente contagiosas. Por isso são uma importante causa de afastamento do trabalho e da escola. A transmissão se dá pelo contato com a secreção dos olhos ou das superfícies tocadas pela pessoa contaminada. Evitar escolas, locais de trabalho e outros ambientes fechados é decisivo para se recuperar da condição.

+ Leia também: Praça de Curitiba vai ganhar espaço de crossfit, cancha e parquinho após megaobra

Colírios geralmente são usados no tratamento da conjuntivite

A conjuntivite viral geralmente dura duas semanas. Queiroz Neto afirma que não há infiltrados a indicação é usar colírio lubrificante para diminuir o desconforto. Em caso de ceratoconjuntivite o tratamento é feito com colírio que contém corticoide. Neste caso, é indicado o acompanhamento do oftalmologista para ser retirado aos poucos e não causar efeito rebote. Um erro frequente no tratamento de conjuntivite viral é usar colírio antibiótico. Isso porque o antibiótico usado indiscriminadamente provoca resistência ao medicamento.

+ Leia também: Buteco do Gusttavo Lima reúne grandes do sertanejo em Curitiba

Dicas para prevenir conjuntivite

As nove recomendações de Queiroz Neto para prevenir a conjuntivite viral são:

Evite aglomerações em locais fechados.

Mantenha os olhos lubrificados.

Lave as mãos com frequência.

Evite tocar os olhos com as mãos.

Ao primeiro desconforto consulte um oftalmologista imediatamente.

Pare de usar lente de contato até o olho estar completamente recuperado.

Durma bem.

Aplique compressa fria feita com gaze e água filtrada.

Nunca compartilhe colírio, fronhas, toalhas e maquiagem.

Rango Barateza! A Primeira Pizza Quatro Queijos de Curitiba: tradição e clientes famosos Como funciona Caiu no golpe do PIX? A responsabilidade é do banco; saiba como pedir estorno Caçador de Boteco Tradicional bar Silzeu´s completa 60 anos de história e sucesso em Curitiba